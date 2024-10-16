Нападающий Коул Касселс планирует покинуть состав омского «Авангарда»

Posted 16 октября, 06:29
Published 16 октября, 06:29
Modified 16 октября, 06:45
Updated 16 октября, 06:45
Американский форвард омского «Авангарда» Коул Касселс планирует покинуть команду, сообщает «Чемпионат». Это решение, как стало известно, может быть принято в ближайшее время, и речь идет о расторжении контракта по соглашению сторон или возможном обмене игрока.
В текущем сезоне КХЛ 29-летний хоккеист сыграл на льду 14 матчей, за все это время только одна результативная передача принадлежит форварду с показателем полезности -5.
В минувшем сезоне, выступая за «Сан-Хосе Барракуда», нападающий выглядел гораздо более уверенно, набрав 45 очков в 67 матчах. Возможно, он просто пока еще не успел адаптироваться к новой команде. А в далеком 2013 году на драфте НХЛ его выбрали в третьем раунде под 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
«Авангард», напомним, сейчас занимает девятое место в Восточной конференции, что несколько озадачивает болельщиков и руководство. К счастью, противостояние с «Трактором» наконец-то принесло долгожданную победу.