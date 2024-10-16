Нападающий Коул Касселс планирует покинуть состав омского «Авангарда»

В минувшем сезоне, выступая за «Сан-Хосе Барракуда», нападающий выглядел гораздо более уверенно, набрав 45 очков в 67 матчах. Возможно, он просто пока еще не успел адаптироваться к новой команде. А в далеком 2013 году на драфте НХЛ его выбрали в третьем раунде под 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».