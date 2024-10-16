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Posted 16 октября, 06:29

Published 16 октября, 06:29

Modified 16 октября, 06:45

Updated 16 октября, 06:45

Омский «Авангард» планирует покинуть американский форвард Касселс

Нападающий Коул Касселс планирует покинуть состав омского «Авангарда»

16 октября 2024, 06:29
Фото: Hawk.ru

Омский «Авангард» планирует покинуть американский форвард Касселс

За весь сезон он продемонстрировал одну результативную передачу.

Американский форвард омского «Авангарда» Коул Касселс планирует покинуть команду, сообщает «Чемпионат». Это решение, как стало известно, может быть принято в ближайшее время, и речь идет о расторжении контракта по соглашению сторон или возможном обмене игрока.

В текущем сезоне КХЛ 29-летний хоккеист сыграл на льду 14 матчей, за все это время только одна результативная передача принадлежит форварду с показателем полезности -5.

В минувшем сезоне, выступая за «Сан-Хосе Барракуда», нападающий выглядел гораздо более уверенно, набрав 45 очков в 67 матчах. Возможно, он просто пока еще не успел адаптироваться к новой команде. А в далеком 2013 году на драфте НХЛ его выбрали в третьем раунде под 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

«Авангард», напомним, сейчас занимает девятое место в Восточной конференции, что несколько озадачивает болельщиков и руководство. К счастью, противостояние с «Трактором» наконец-то принесло долгожданную победу.

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#Кристина Антоносян#Хоккей#Авангард#США#Омск#КХЛ#НХЛ#Новости
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