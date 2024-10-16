Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам

Posted 16 октября, 07:08
Published 16 октября, 07:08
Modified 16 октября, 07:35
Updated 16 октября, 07:35
Как рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, администрации округов проводят открытые аукционы, где предприниматели смогут получить право на торговлю новогодними деревьями, гирляндами и лапником на муниципальных площадках.
В Центральном округе прием заявок завершился 15 октября, а в Советском аукцион будет объявлен в ближайшие дни. В Октябрьском округе заявки принимаются до 30 октября, в Кировском — до 4 ноября, а в Ленинском — до 14 ноября. Предприниматели могут подавать заявки как лично, так и через представителя.
В этом году планируется открыть около 60 точек продаж, расположенных в местах с высокой проходимостью. Базары открываются в начале декабря — в это время самый большой спрос на пушистых красавиц. Тем не менее, омичей просят не забывать про штрафы на нелегальную торговлю. Это от одной до двух тысяч рублей для граждан и от 10 до 20 тысяч для юридических лиц.
Ранее Город55 писал про распоряжение мэра города с планом празднования Нового года.