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Posted 16 октября, 07:08

Published 16 октября, 07:08

Modified 16 октября, 07:35

Updated 16 октября, 07:35

Стало известно, сколько елочных базаров откроют в Омске к Новому году

Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам

16 октября 2024, 07:08
Фото: 1MI

Стало известно, сколько елочных базаров откроют в Омске к Новому году

В городе уже начинаются первые мероприятия по подготовке к новогодним праздникам.

Как рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, администрации округов проводят открытые аукционы, где предприниматели смогут получить право на торговлю новогодними деревьями, гирляндами и лапником на муниципальных площадках.

В Центральном округе прием заявок завершился 15 октября, а в Советском аукцион будет объявлен в ближайшие дни. В Октябрьском округе заявки принимаются до 30 октября, в Кировском — до 4 ноября, а в Ленинском — до 14 ноября. Предприниматели могут подавать заявки как лично, так и через представителя.

В этом году планируется открыть около 60 точек продаж, расположенных в местах с высокой проходимостью. Базары открываются в начале декабря — в это время самый большой спрос на пушистых красавиц. Тем не менее, омичей просят не забывать про штрафы на нелегальную торговлю. Это от одной до двух тысяч рублей для граждан и от 10 до 20 тысяч для юридических лиц.

Ранее Город55 писал про распоряжение мэра города с планом празднования Нового года.

В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Штрафы#Аукцион#Торговля#Мероприятия#Новости#Базар#Предприниматели
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