Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам

В этом году планируется открыть около 60 точек продаж, расположенных в местах с высокой проходимостью. Базары открываются в начале декабря — в это время самый большой спрос на пушистых красавиц. Тем не менее, омичей просят не забывать про штрафы на нелегальную торговлю. Это от одной до двух тысяч рублей для граждан и от 10 до 20 тысяч для юридических лиц.