Бюджета не хватает. В Омске планируют ввести туристический налог

Туристической налог будет включен в стоимость проживания постояльцев гостиниц, в следующем году его величина составит 1% от суточной стоимости проживания. Годом позже, в 2026, ставка увеличится до 2%, в 2027 — до 3%, в 2028 — до 4%, а в 2029 — до 5%.