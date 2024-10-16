Бюджета не хватает. В Омске планируют ввести туристический налог

Posted 16 октября, 14:07
Published 16 октября, 14:07
Modified 16 октября, 14:10
Updated 16 октября, 14:10
С начала следующего года в Омске планируют ввести туристический налог, этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Горсовета по финансово-бюджетным вопросам.
Директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова отметила, что налог нужен для того, чтобы сделать менее острой проблему недостаточного бюджетирования.
«Размер ставок налога в 2025 году не сможет быть выше 1% от стоимости проживания в сутки. Ранее в субъектах федерации в качестве эксперимента устанавливался туристический сбор. Сейчас это будет туристический налог, который пойдет в бюджет города», — передает слова эксперта РБК Омск.
Туристической налог будет включен в стоимость проживания постояльцев гостиниц, в следующем году его величина составит 1% от суточной стоимости проживания. Годом позже, в 2026, ставка увеличится до 2%, в 2027 — до 3%, в 2028 — до 4%, а в 2029 — до 5%.
Напомним, что в прошлом году Омская область побила рекорд по количеству туристов, регион посетили более 687 тысяч человек.