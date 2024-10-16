Более 130 квартир. В Омске рядом с элитным «Старгородом» ввели в эксплуатацию дом

Posted 16 октября, 06:06
Published 16 октября, 06:06
Modified 16 октября, 06:08
Updated 16 октября, 06:08
В Центральном округе города открыл свои двери новый ЖК «Дачный». Этот объект недвижимости, который теперь официально введен в эксплуатацию, находится по адресу: улица Ю. М. Нагибина, дом № 44, и занимает внушительную площадь в 18 068,4 кв. м. Строительством занималась компания «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“».
Девятиэтажный дом включает в себя один технический этаж и предлагает потенциальным жильцам целый ассортимент из 138 квартир различных планировок. В этом здании можно найти 14 однокомнатных квартир, 51 двухкомнатную, 57 трехкомнатных, 13 четырехкомнатных и три роскошные семикомнатные квартиры.
Для удобства обитателей дома предусмотрено шесть современных лифтов, что сделает передвижение между этажами максимально комфортным и быстрым. Кроме того, особое внимание стоит уделить подземному паркингу, площадь которого составляет 1 460,4 кв.м и вмещает до 60 автомобилей.
Напомним, что в Омске активно развивается микрорайон «Зелёный сад», и в скором времени там появится новый 11-этажный дом. Разрешение на строительство уже выдано городским департаментом архитектуры.