Более 130 квартир. В Омске рядом с элитным «Старгородом» ввели в эксплуатацию дом

В Центральном округе города открыл свои двери новый ЖК «Дачный». Этот объект недвижимости, который теперь официально введен в эксплуатацию, находится по адресу: улица Ю. М. Нагибина, дом № 44, и занимает внушительную площадь в 18 068,4 кв. м. Строительством занималась компания «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“».