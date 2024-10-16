25 девушек и один парень. В Омске «прикрыли» сеть салонов, где оказывали секс-услуги

Согласно материалам дела, в июле 2021 года обвиняемый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, что позволило ему придать своей деятельности легальный вид. В его «массажных» салонах были оборудованы кровати и гидромассажные ванны, а также использовались аксессуары для оказания интимных услуг.