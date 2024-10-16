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Posted 16 октября, 08:05

Published 16 октября, 08:05

Modified 16 октября, 09:22

Updated 16 октября, 09:22

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25 девушек и один парень. В Омске «прикрыли» сеть салонов, где оказывали секс-услуги

16 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске «прикрыли» сеть салонов, маскирующих услуги проституток массажем

Лидера преступного бизнеса задержали и передали правоохранительным органам для расследования.

В Омске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией занятий проституцией. Как рассказали в следкоме Омской области, следователи установили, что 36-летний лидер преступной группы создал сеть массажных салонов, которые на самом деле функционировали как притоны для оказания интимных услуг.

Согласно материалам дела, в июле 2021 года обвиняемый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, что позволило ему придать своей деятельности легальный вид. В его «массажных» салонах были оборудованы кровати и гидромассажные ванны, а также использовались аксессуары для оказания интимных услуг.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в рамках этой незаконной схемы он вовлек в преступную деятельность 10 женщин, исполнявших роли администраторов, а также 25 девушек и одного мужчину, предоставлявших услуги. Дело с утвержденным заключением передали в Первомайский суд для рассмотрения.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал про публичный дом в Таре. Проституцией заставляли заниматься подростков, а заказы от клиентов местные жительницы брали в гостинице.

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#Кристина Антоносян#Полиция#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Новости#Проституция#Преступления
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