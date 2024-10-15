Вслед за «Евромедом»: Илья Фридман передал «Управление АЗС» в закрытый фонд

Posted 15 октября, 06:43
Published 15 октября, 06:43
Modified 15 октября, 06:48
Updated 15 октября, 06:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», прописанном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. Владельцем 81,99% уставного капитала компании теперь является закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции в будущее». Таким образом, основной учредитель, Илья Фридман, передал в ЗПИФ большую часть своей доли, оставив за собой 17,9%. Остальные 0,099% принадлежат по-прежнему принадлежат ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед», зарегистрированному в Калининграде.
«Инвестиции в будущее» относятся к категории «комбинированных фондов». Такие ПИФы могут управлять любыми активами за исключением наличных денег. Управляет «Инвестициями в будущее» одноименная УК, которая зарегистрирована в Омске на улице Маяковского. В том же здании прописана еще одна компания Фридманов — «Омгражданпроект». Стоит отметить, что в августе текущего года в этот фонд были переданы 94,56% уставного капитала ООО «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“».
«Управление АЗС» специализируется на «розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах». Годовая выручка компании превышает 11 млрд рублей, так что это одна из ключевых составляющих бизнес-империи Фридманов.