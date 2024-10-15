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Posted 15 октября, 06:43

Published 15 октября, 06:43

Modified 15 октября, 06:48

Updated 15 октября, 06:48

Илья Фридман передал в закрытый фонд 82% своего «Управления АЗС»

Вслед за «Евромедом»: Илья Фридман передал «Управление АЗС» в закрытый фонд

15 октября 2024, 06:43
Фото: пресс-служба «Евромед»

Илья Фридман передал в закрытый фонд 82% своего «Управления АЗС»

Предприниматель сохранил за собой часть компании.

В обществе с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», прописанном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. Владельцем 81,99% уставного капитала компании теперь является закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции в будущее». Таким образом, основной учредитель, Илья Фридман, передал в ЗПИФ большую часть своей доли, оставив за собой 17,9%. Остальные 0,099% принадлежат по-прежнему принадлежат ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед», зарегистрированному в Калининграде.

«Инвестиции в будущее» относятся к категории «комбинированных фондов». Такие ПИФы могут управлять любыми активами за исключением наличных денег. Управляет «Инвестициями в будущее» одноименная УК, которая зарегистрирована в Омске на улице Маяковского. В том же здании прописана еще одна компания Фридманов — «Омгражданпроект». Стоит отметить, что в августе текущего года в этот фонд были переданы 94,56% уставного капитала ООО «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“».

«Управление АЗС» специализируется на «розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах». Годовая выручка компании превышает 11 млрд рублей, так что это одна из ключевых составляющих бизнес-империи Фридманов.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Переход доли
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