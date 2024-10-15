В омском ДЖП упрекнули прокуратуру за интерес к аварийным домам

Выслушав эти прения, глава комитета Юрий Козловский предложил сформировать специальный совет с участием депутатов, представителей мэрии и прокуратуры, в котором можно было бы обсудить сложившееся положение. Цена вопроса может быть достаточно высока: в условиях дефицита бюджета у муниципалитета просто нет ресурсов, чтобы решать все задачи.