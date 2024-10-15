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Posted 15 октября, 10:56

Published 15 октября, 10:56

Modified 15 октября, 11:52

Updated 15 октября, 11:52

В омском Горсовете раскритиковали прокуратуру за тяжбы из-за аварийных домов

В омском ДЖП упрекнули прокуратуру за интерес к аварийным домам

15 октября 2024, 10:56
Фото: gorod55.ru

В омском Горсовете раскритиковали прокуратуру за тяжбы из-за аварийных домов

Теперь для обсуждения проблемы сформируют специальный совет.

В Омском городском Совете сегодня, 15 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам самоуправления, законности и правопорядка. Целая группа сотрудников мэрии отчиталась перед депутатами о работе по выполнению судебных решений, в которых администрация является ответчиком. В частности, речь шла о проблеме аварийных домов, жителям которых нужно предоставлять новые квартиры.

Из доклада, прочитанного вице-мэром, главой департамента правового обеспечения Олегом Балановым, следует, что сейчас есть 17 судебных решений о «принятии в первоочередном порядке мер к расселению граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу». Согласно этим решениям, мэрия должна предоставить 1021 жилое помещение, в том числе 478 уже предоставлено. Осталось, таким образом, 543.

В администрации сама практика инициирования таких решений вызывает недовольство. Об этом рассказала глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова.

«На сегодня позиция прокуратуры такова, — констатировала чиновница. — Я думаю, прокуратура сама себя загоняет в такие рамки, когда нарушает права граждан, стоящих в очереди. Федеральный закон говорит о хронологической последовательности аварийных домов, стоящих в очереди. Но сейчас дома только признали аварийными — и сразу появляется обращение в суд. А у нас в очереди дома, признанные аварийными в 2017 году. Почему так решается вопрос — я не знаю».

Старший помощник прокурора города Омска Василий Небольсин на это ответил, что с хронологией все не так однозначно:

«В докладе не указано, с какого года не выполняются судебные решения, — объяснил он. — Если указывать — проблема будет более явной. Бывают ситуации, когда решение не выполняется с 2010 года…».

Впрочем, Парфенова тут же уточнила, что все судебные решения о немедленном расселении аварийных домов были приняты не раньше 2023 года.

Выслушав эти прения, глава комитета Юрий Козловский предложил сформировать специальный совет с участием депутатов, представителей мэрии и прокуратуры, в котором можно было бы обсудить сложившееся положение. Цена вопроса может быть достаточно высока: в условиях дефицита бюджета у муниципалитета просто нет ресурсов, чтобы решать все задачи.

Это решение было поддержано комитетом. Теперь отчет мэрии будет заслушан на пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Аварийные дома#Новости#Ольга Парфенова#Горсовет#Юрий Козловский#Василий Небольсин
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