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Posted 15 октября, 05:55

Published 15 октября, 05:55

Modified 15 октября, 05:57

Updated 15 октября, 05:57

Иллюстрация

В Омске одобрили проект строительства школы на Завертяева за 1,3 млрд рублей

15 октября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Документы на объект подготовило архитектурное бюро «Риц».

В Омске прошел экспертизу проект строительства школы на улице Завертяева. «Государственная экспертиза Омской области» 11 октября выдала положительное заключение. Документы по заказу департамента строительства городской администрации подготовило проектное бюро «Риц».

Как уточнили нашему изданию в мэрии, в настоящее время проект актуализировали по части стоимости. Она равна 1,3 млрд рублей. Планами по возведению объекта и его вместимости в администрации города пока не поделились.

Ранее Город55 рассказывал, что в микрорайоне Ясная Поляна одобрили проект детсада на 310 мест. Его разработал молодой омский архитектор Максим Гольский.

В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Реконструкция#Школа#Строительство#Детский сад#Экспертиза#Стоимость#Микрорайон Ясная Поляна#Город55
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