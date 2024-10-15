В Большереченском зоопарке омичам предложили выбрать имя для детеныша макаки

Но имени у самца яванской макаки пока нет, его предложили выбрать омичам. Для этого в группе зоопарка в соцсети запустили конкурс, победитель которого получит приятный сюрприз. Предлагать свои варианты имени можно до 20 октября, итоги будут подводиться уже на следующий день.