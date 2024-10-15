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Posted 15 октября, 14:56

Published 15 октября, 14:56

Modified 15 октября, 14:59

Updated 15 октября, 14:59

В Большереченском зоопарке омичам предложили выбрать имя для детеныша макаки

В Большереченском зоопарке омичам предложили выбрать имя для детеныша макаки

15 октября 2024, 14:56
Фото: Большереченский зоопарк
Победитель конкурса получит приятный приз.

В августе в Большереченском зоопарке у самки яванской макаки родится детеныш. Малыш уже активно изучает окружающий мир и проявляет самостоятельность, хотя его маме это не очень нравится.

Но имени у самца яванской макаки пока нет, его предложили выбрать омичам. Для этого в группе зоопарка в соцсети запустили конкурс, победитель которого получит приятный сюрприз. Предлагать свои варианты имени можно до 20 октября, итоги будут подводиться уже на следующий день.

Напомним, что местные бурые медведи уже начали активную подготовку к зимовке, сейчас они проходят стадию «жирования», а скоро начнут укладываться в спячку.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Новости#Яванская макака
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