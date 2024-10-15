Тим Бертон и Моника Беллуччи появились вместе на кинофестивале во Франции

Posted 15 октября, 10:51
Published 15 октября, 10:51
Modified 15 октября, 10:55
Updated 15 октября, 10:55
Несколько дней назад, 12 октября, 66-летний Тим Бертон и 60-летняя Моника Беллуччи появились на церемонии открытия Международного кинофестиваля имени Братьев Люмьер во французском Лионе. Пара держалась за руки и позировала для папарацци.
Интересно, что в последнее время Беллуччи выбирала образы для парных выходов, опираясь на стиль возлюбленного, то есть предпочитала темные, в основном черные, оттенки. Но в этот раз актриса и модель поразила общественность нарядом карамельного оттенка. Образ Моника дополнила блестящим бронзовым клатчем и украшениями из белого золота и бриллиантов.
Тим Бертон же не изменял себе и вышел в свет в черном костюме с синей рубашкой и черным галстуком, дополнением образа стали черные очки.
Напомним, что в преддверии 60-го юбилея Моники Беллуччи Тим Бертон снял актрису для обложки итальянского Vogue. Съемка была выполнена в готическом стиле на фоне знаменитой каменной пасти великана Orco Orrendос в «Саду чудовищ».
Первые разговоры о романе знаменитостей появились в сети почти два года назад, в феврале 2023. Папарацци поймали Тима Бертона и Монику Беллуччи во время прогулки по Парижу. Фото молниеносно разлетелись по всему миру, за парой начали следить миллионы заинтересованных глаз. Более того, многие фанаты задавались вопросом, почему актриса и режиссер не вступили в отношения раньше, ведь они буквально созданы друг для друга.
Источник: HELLO! Russia