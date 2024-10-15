Тим Бертон и Моника Беллуччи появились вместе на кинофестивале во Франции

Первые разговоры о романе знаменитостей появились в сети почти два года назад, в феврале 2023. Папарацци поймали Тима Бертона и Монику Беллуччи во время прогулки по Парижу. Фото молниеносно разлетелись по всему миру, за парой начали следить миллионы заинтересованных глаз. Более того, многие фанаты задавались вопросом, почему актриса и режиссер не вступили в отношения раньше, ведь они буквально созданы друг для друга.