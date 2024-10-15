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Posted 15 октября, 12:52

Published 15 октября, 12:52

Modified 15 октября, 13:00

Updated 15 октября, 13:00

Суд наказал жителей Республики Бангладеш за проникновение в Омскую область

Суд наказал жителей Республики Бангладеш за проникновение в Омскую область

15 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Шесть иностранцев пересекли границу в Исилькульском районе, теперь их ждет 10 месяцев колонии.

Исилькульский городской суд рассмотрел дело шести жителей Республики Бангладеш, которые незаконно проникли на территорию Российской Федерации. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Установлено, что иностранцы пересекли границу в районе Исилькуля, это произошло ночью 22 мая 2024 года. Однако дальше пройти не удалось, их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил каждому из них наказание в виде 10 месяцев заключения в колонии поселении.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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