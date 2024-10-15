Суд наказал жителей Республики Бангладеш за проникновение в Омскую область

Posted 15 октября, 12:52
Published 15 октября, 12:52
Modified 15 октября, 13:00
Updated 15 октября, 13:00
Исилькульский городской суд рассмотрел дело шести жителей Республики Бангладеш, которые незаконно проникли на территорию Российской Федерации. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ.
Установлено, что иностранцы пересекли границу в районе Исилькуля, это произошло ночью 22 мая 2024 года. Однако дальше пройти не удалось, их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил каждому из них наказание в виде 10 месяцев заключения в колонии поселении.
Ранее Город55 рассказывал о незаконных мигрантах, которые попали в омскую тюрьму вместо желаемой Европы.