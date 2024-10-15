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Posted 15 октября, 09:53

Published 15 октября, 09:53

Modified 15 октября, 09:59

Updated 15 октября, 09:59

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Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены

15 октября 2024, 09:53
Фото: 1MI
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В Омскстате рассказали, какие продукты подорожали в регионе сильнее всего

Дешевле стали стоить мясо птицы, колбасные изделия, консервы, сахар, макароны.

Омскстат накануне, 14 октября, опубликовал индекс потребительских цен за прошлый месяц. По данным ведомства, в сентябре в среднем цены повысились на 0,3%.

Так, продукты питания подорожали в среднем на 0,5%. Выросла стоимость огурцов (+22,8%), помидоров (+19,9%), апельсинов (+17,1%), лимонов (+5,1%). На остальные овощи и фрукты цены упали — на 14,5-27,2%. Также на 2,8-3,9% стали дешевле мясо птицы, колбасные изделия, консервы, сахар, макароны.

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Скриншот. Фото: Омскстат

Выросла цена на одежду и обувь (+ 0,3-8,6%), парфюмерию (+ 0,8-7,2%), мебель (+ 0,2-4,2%). При этом стали дешевле стоить подержанные иномарки — на 3,6%.

Растет цена на топливо. По итогам сентября подорожал газ (+4,7%), дизель (+0,3%), бензин всех марок (+ 0,3-0,8%).

Ранее был разработан документ, который предполагает изменение розничной стоимости природного газа для жителей региона. Город55 рассказывал, каких районов не коснется индексация:

В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется
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