Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены

Так, продукты питания подорожали в среднем на 0,5%. Выросла стоимость огурцов (+22,8%), помидоров (+19,9%), апельсинов (+17,1%), лимонов (+5,1%). На остальные овощи и фрукты цены упали — на 14,5-27,2%. Также на 2,8-3,9% стали дешевле мясо птицы, колбасные изделия, консервы, сахар, макароны.