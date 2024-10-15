Отдали больше миллиона. Омичи пытались заработать на акциях и попали на мошенников

Однако стремление заработать обернулось мошенничеством: женщина сняла с трех кредитных карт более 250 000 рублей и перевела их на счета аферистов. Когда попытка вывести «заработанные» деньги оказалась неудачной, мошенники придумали новый ход — якобы для получения прибыли нужно оплатить «штраф». В поисках решения проблемы к делу подключился 26-летний сын, который, желая помочь матери, оформил кредиты на сумму более 1 300 000 рублей.