Отдали больше миллиона. Омичи пытались заработать на акциях и попали на мошенников

Posted 15 октября, 06:02
Published 15 октября, 06:02
Modified 15 октября, 06:19
Updated 15 октября, 06:19
В омской полиции рассказали про семью из Кировского округа, которая пыталась заработать на акциях и стала жертвой мошенников.
Все началось с банальной рекламы в интернете. 50-летняя женщина, увидев заманчивое предложение, заполнила анкету и вскоре получила звонок от «брокера» из Великобритании. Убедительные слова о высоких доходах и мощной команде подкупили ее доверие. Под руководством мошенника она скачала приложение и вложила первые 10 000 рублей, надеясь на прибыль.
Однако стремление заработать обернулось мошенничеством: женщина сняла с трех кредитных карт более 250 000 рублей и перевела их на счета аферистов. Когда попытка вывести «заработанные» деньги оказалась неудачной, мошенники придумали новый ход — якобы для получения прибыли нужно оплатить «штраф». В поисках решения проблемы к делу подключился 26-летний сын, который, желая помочь матери, оформил кредиты на сумму более 1 300 000 рублей.
Только когда пришло письмо из Центробанка с отказом в выводе средств, семья поняла, что стала жертвой обмана. Сразу же они обратились в полицию, где было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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