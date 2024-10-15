Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума

Posted 15 октября, 14:35
Published 15 октября, 14:35
Modified 15 октября, 14:38
Updated 15 октября, 14:38
Аналитики сервиса «ПромРейтинг» составили список регионов России по величине прожиточного минимума, установленного на 2025 год. В Омской области он оказался одним из самых низких. Согласно данным экспертов, среднестатистический минимум дохода в регионе равен 15 428 рублей.
На последнем месте в списке оказались Липецкая и Тамбовская области, там прожиточный минимум составляет 14 718 рублей. Наибольший показатель же удалось зафиксировать в Чукотском автономном округе, где минимальный заработок жителя составляет рекордные 46 283 рубля.
Напомним, что в 2023 году Омская область заняла 52 место среди регионов России по материальному благополучию населения.