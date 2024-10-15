Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума

Аналитики сервиса «ПромРейтинг» составили список регионов России по величине прожиточного минимума, установленного на 2025 год. В Омской области он оказался одним из самых низких. Согласно данным экспертов, среднестатистический минимум дохода в регионе равен 15 428 рублей.