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Posted 15 октября, 14:35

Published 15 октября, 14:35

Modified 15 октября, 14:38

Updated 15 октября, 14:38

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Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума

15 октября 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
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Согласно данным аналитиков, прожиточный минимум в регионе составляет 15 428 рублей.

Аналитики сервиса «ПромРейтинг» составили список регионов России по величине прожиточного минимума, установленного на 2025 год. В Омской области он оказался одним из самых низких. Согласно данным экспертов, среднестатистический минимум дохода в регионе равен 15 428 рублей.

На последнем месте в списке оказались Липецкая и Тамбовская области, там прожиточный минимум составляет 14 718 рублей. Наибольший показатель же удалось зафиксировать в Чукотском автономном округе, где минимальный заработок жителя составляет рекордные 46 283 рубля.

Фото: promrating.ru

Напомним, что в 2023 году Омская область заняла 52 место среди регионов России по материальному благополучию населения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зарплата#Зарплаты#Минимальная зарплата#Прожиточный минимум#Новости#Выплата зарплаты
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