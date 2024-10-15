gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:37

Published 15 октября, 07:37

Modified 15 октября, 07:42

Updated 15 октября, 07:42

Омичей просят срочно убрать незаконные гаражи, установленные в Нефтяниках

Омичей просят срочно убрать незаконные гаражи, установленные в Нефтяниках

15 октября 2024, 07:37
Фото: 1MI
Иначе администрация сама снесет их, а расходы придется оплачивать жителям.

Как рассказали в администрации города Омска, владельцев незаконных гаражей на улицах Энергетиков и Химиков просят убрать их до 31 марта 2025 года.

Гаражи, которые не будут вынесены в добровольном порядке, подлежат принудительному выносу в мае 2025 года. Это означает, что владельцам стоит обратить внимание на уведомления и не игнорировать их. В противном случае им придется не только расстаться со своими гаражами, но и оплатить расходы на их вынос и хранение.

Фото: Администрация города Омска

Проект благоустройства пешеходной аллеи в этом районе занял второе место на всероссийском онлайн-голосовании. В случае появления финансирования в следующем году работы начнутся, и незаконные гаражи могут стать серьезным препятствием для преобразования этой территории.

За консультацией омичам рекомендуют обратиться в офис по адресу: улица Красный Путь, д. 107, кабинет 210. Там горожанам помогут согласовать новые места для своих конструкций.

Ранее Город55 публиковал список мест, где 16 октября отключат воду.

В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Благоустройство#Снос#Администрация#Новости#Гараж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика