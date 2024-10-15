Омичей просят срочно убрать незаконные гаражи, установленные в Нефтяниках

Posted 15 октября, 07:37
Published 15 октября, 07:37
Modified 15 октября, 07:42
Updated 15 октября, 07:42
Как рассказали в администрации города Омска, владельцев незаконных гаражей на улицах Энергетиков и Химиков просят убрать их до 31 марта 2025 года.
Гаражи, которые не будут вынесены в добровольном порядке, подлежат принудительному выносу в мае 2025 года. Это означает, что владельцам стоит обратить внимание на уведомления и не игнорировать их. В противном случае им придется не только расстаться со своими гаражами, но и оплатить расходы на их вынос и хранение.
Проект благоустройства пешеходной аллеи в этом районе занял второе место на всероссийском онлайн-голосовании. В случае появления финансирования в следующем году работы начнутся, и незаконные гаражи могут стать серьезным препятствием для преобразования этой территории.
За консультацией омичам рекомендуют обратиться в офис по адресу: улица Красный Путь, д. 107, кабинет 210. Там горожанам помогут согласовать новые места для своих конструкций.
Ранее Город55 публиковал список мест, где 16 октября отключат воду.