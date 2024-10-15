Омичей просят срочно убрать незаконные гаражи, установленные в Нефтяниках

Гаражи, которые не будут вынесены в добровольном порядке, подлежат принудительному выносу в мае 2025 года. Это означает, что владельцам стоит обратить внимание на уведомления и не игнорировать их. В противном случае им придется не только расстаться со своими гаражами, но и оплатить расходы на их вынос и хранение.