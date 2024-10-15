Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан

Posted 15 октября, 04:12
Published 15 октября, 04:12
Modified 15 октября, 04:15
Updated 15 октября, 04:15
В Омском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Мужчина предстал перед судом по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая производство синтетического наркотика в значительных и крупных размерах, а также покушение на его сбыт, рассказали в прокуратуре.
Во время следствия выяснилось, что в начале 2021 года мужчина снимал квартиры в Омске, где организовывал собственное производство наркотиков, а потом продавал его через интернет. В марте 2022 года ему должны были вынести приговор, но подсудимый уехал и пропал.
Как оказалось, он пытался скрыться в Казахстане. Его выдали местные прокуроры и экстрадировали в Россию.
Согласно статье, обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается.