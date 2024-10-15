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Posted 15 октября, 04:12

Published 15 октября, 04:12

Modified 15 октября, 04:15

Updated 15 октября, 04:15

Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан

Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан

15 октября 2024, 04:12
Фото: 1MI
Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Омском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Мужчина предстал перед судом по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая производство синтетического наркотика в значительных и крупных размерах, а также покушение на его сбыт, рассказали в прокуратуре.

Во время следствия выяснилось, что в начале 2021 года мужчина снимал квартиры в Омске, где организовывал собственное производство наркотиков, а потом продавал его через интернет. В марте 2022 года ему должны были вынести приговор, но подсудимый уехал и пропал.

Как оказалось, он пытался скрыться в Казахстане. Его выдали местные прокуроры и экстрадировали в Россию.

Согласно статье, обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается.

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#Кристина Антоносян#Омск#Наркотики#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Казахстан#Наказание#Новости#Следствие#Экстрадиция
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