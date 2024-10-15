Историческое здание возвращается к жизни: в Омске продолжается реставрация музея

На сегодняшний день работы по восстановлению фасада здания идут полным ходом. Специалисты уже завершили очистку и покраску стен, укрепили фундамент и обновили основание крыльца. Уникальные деревянные элементы, которые были сняты с фасада, отправлены в специализированную мастерскую для восстановления, чтобы вернуть им первоначальный вид и сохранить историческую аутентичность. В ближайших планах реставраторов — замена кровли, что позволит перейти к обновлению внутренних коммуникаций и помещений музея.