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Posted 15 октября, 12:27

Published 15 октября, 12:27

Modified 15 октября, 12:29

Updated 15 октября, 12:29

В Омске на средства мецената реставрируют музей городского быта

Историческое здание возвращается к жизни: в Омске продолжается реставрация музея

15 октября 2024, 12:27
Фото: Пресс-центр администрации города Омска

В Омске на средства мецената реставрируют музей городского быта

В Омске активно идут работы по реставрации Музея городского быта, который является объектом культурного наследия. Мэр Сергей Шелест рассказал о ходе восстановительных работ.

В Омске продолжаются активные работы по восстановлению Музея городского быта. Мэр Омска Сергей Шелест поделился актуальной информацией о ходе реставрационных мероприятий, стартовавших в сентябре. Это историческое здание, известное как дом купчихи Евдокии Кузьминой, имеет глубокие исторические корни и в прошлом служило местом, где в 1918 году располагалась секция Омской организации венгров-интернационалистов.

Процесс реставрации музея стал возможен благодаря подписанию в июне этого года соглашения о меценатской поддержке. Благодаря соглашению удалось начать необходимые восстановительные работы в здание на Театральной, 7. Оно, отметим, признано объектом культурного наследия.

На сегодняшний день работы по восстановлению фасада здания идут полным ходом. Специалисты уже завершили очистку и покраску стен, укрепили фундамент и обновили основание крыльца. Уникальные деревянные элементы, которые были сняты с фасада, отправлены в специализированную мастерскую для восстановления, чтобы вернуть им первоначальный вид и сохранить историческую аутентичность. В ближайших планах реставраторов — замена кровли, что позволит перейти к обновлению внутренних коммуникаций и помещений музея.

Департамент культуры Омска уже подготовил сметный расчет на капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и безопасности, общая стоимость которого составляет около 5 млн рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета, а сами работы запланированы на следующий год, когда подрядная организация начнет реставрацию внутренних помещений музея.

Напомним, что в июле на сайте госзакупок был объявлен аукцион для поиска подрядчика, который займется проектированием ремонта башни с часами на улице Ленина, 14. В этом здании размещена служба судебных приставов, которая и инициировала заказ на проведение работ.

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#Екатерина Тараленко#Департамент культуры#Омск#Омская область#Музей#Культурное наследие#Новости#Реставрация
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