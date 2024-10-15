Исторический центр в Омске запретили застраивать высотными зданиями

Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин предложил альтернативный проект, ориентированный на общественную застройку. Он подчеркнул, что высокая плотность населения приведет к увеличению транспортных потоков и пробкам, которые и без того уже создают дискомфорт для жителей. Более того, в этом районе могут быть обнаружены археологические находки, что делает жилую застройку еще более недопустимой.