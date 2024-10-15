Исторический центр в Омске запретили застраивать высотными зданиями

Posted 15 октября, 02:52
Published 15 октября, 02:52
Modified 15 октября, 03:07
Updated 15 октября, 03:07
Вчера, 14 октября, на заседании архитектурного совета омского отделения Союза архитекторов России все участники единогласно проголосовали против застройки высотками территории бывшей ТЭЦ-1, сообщает РБК Омск.
Проект архитектурного бюро ASADOV предусматривал строительство зданий высотой до 50 метров в самом сердце города. Главный архитектор Омска Роман Воробьев отметил, что изначально планировалась застройка с высотой до 25 метров, но с течением времени эта цифра увеличилась вдвое. Подобные изменения ставят под угрозу уникальный облик исторического центра и снижают его привлекательность для туристов и жителей, считают архитекторы.
Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин предложил альтернативный проект, ориентированный на общественную застройку. Он подчеркнул, что высокая плотность населения приведет к увеличению транспортных потоков и пробкам, которые и без того уже создают дискомфорт для жителей. Более того, в этом районе могут быть обнаружены археологические находки, что делает жилую застройку еще более недопустимой.
Депутаты Омского городского Совета также выразили свою позицию. Сергей Дроздов назвал строительство жилья «преступлением против жителей», акцентируя внимание на уже существующих проблемах с транспортом. Алексей Провозин предложил выделить застройщику участок в менее загруженном районе, чтобы избежать ухудшения ситуации в центре города.
Ранее Город55 писал, что, несмотря на предварительное одобрение проекта строительства высотного жилого дома на улице Некрасова, решение о начале строительства ещё не принято, так как проект требует внесения изменений в генеральный план Омска.