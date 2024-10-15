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Posted 15 октября, 09:28

Published 15 октября, 09:28

Modified 15 октября, 09:30

Updated 15 октября, 09:30

Хоценко сообщил о завершении уборки зерновых в девяти районах Омской области

Хоценко сообщил о завершении уборки зерновых в девяти районах Омской области

15 октября 2024, 09:28
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур в девяти районах. Аграрии собрали 3,7 млн тонн урожая.

В Омской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур в девяти районах, о чем сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, аграрии региона собрали 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборочные работы успешно завершены в Марьяновском, Колосовском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском, Большеуковском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. В своем телеграм-канале Хоценко выразил благодарность аграриям за их усердный труд.

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,9 мл га, что составляет 95,2% от общей площади посевов. В то же время продолжается уборка масличных культур, урожай которых уже достиг 348,4 тысячи тонн. Помимо этого, в регионе активно заготавливают корма для животных. Уже заготовлено 871,6 тысячи тонн сена и 1 млн 780 тысяч тонн сочных кормов.

Важным этапом подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону стала заготовка семян. На данный момент собрано 351,4 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что превышает плановые показатели на более чем 100%.

Кроме того, продолжается подготовка зяби. На данный момент эта работа выполнена на площади 763 тысячи га, что составляет 72,9% от запланированного объема.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Уборка#Новости#Виталий Хоценко#Урожай#Зерновые культуры#Аграрии
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