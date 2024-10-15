Хоценко сообщил о завершении уборки зерновых в девяти районах Омской области

Posted 15 октября, 09:28
Published 15 октября, 09:28
Modified 15 октября, 09:30
Updated 15 октября, 09:30
В Омской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур в девяти районах, о чем сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, аграрии региона собрали 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборочные работы успешно завершены в Марьяновском, Колосовском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском, Большеуковском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. В своем телеграм-канале Хоценко выразил благодарность аграриям за их усердный труд.
На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,9 мл га, что составляет 95,2% от общей площади посевов. В то же время продолжается уборка масличных культур, урожай которых уже достиг 348,4 тысячи тонн. Помимо этого, в регионе активно заготавливают корма для животных. Уже заготовлено 871,6 тысячи тонн сена и 1 млн 780 тысяч тонн сочных кормов.
Важным этапом подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону стала заготовка семян. На данный момент собрано 351,4 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что превышает плановые показатели на более чем 100%.
Кроме того, продолжается подготовка зяби. На данный момент эта работа выполнена на площади 763 тысячи га, что составляет 72,9% от запланированного объема.