Хоценко сообщил о завершении уборки зерновых в девяти районах Омской области

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,9 мл га, что составляет 95,2% от общей площади посевов. В то же время продолжается уборка масличных культур, урожай которых уже достиг 348,4 тысячи тонн. Помимо этого, в регионе активно заготавливают корма для животных. Уже заготовлено 871,6 тысячи тонн сена и 1 млн 780 тысяч тонн сочных кормов.