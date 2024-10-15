Хлещет как из фонтана. Возле омской школы прорвало трубу с горячей водой

Posted 15 октября, 08:04
Published 15 октября, 08:04
Modified 15 октября, 11:30
Updated 15 октября, 11:30
Сегодня, 15 октября, в одном из городских сообществ появилось видео с порывом трубы. Как уточняет автор сообщения, инцидент произошел неподалеку от школы на улице Светлая, 5.
В администрации рассказали, что трубу прорвало возле пятиэтажки по соседству, по адресу Светлая, 4.
«После получения сигнала специалисты акционерного общества „Тепловая компания“ оперативно выехали на место для обследования. По результатам принято решение вывести трубопровод диаметром 108 мм из работы. В настоящий момент идут работы. Срок окончания всех работ с подачей горячей воды и отопления — 15 октября», — рассказали в мэрии.
Как уже писал Город55, из-за частых повреждений на трубах в городе регулярно отключат отопление в разных районах. Как рассказывали в мэрии ранее, на предприятиях, в том числе в «Тепловой компании», не хватает рабочих рук. Также в администрации надеются на дотации федерального центра, которые помогут начать масштабный ремонт труб.