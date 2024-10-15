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Posted 15 октября, 08:04

Published 15 октября, 08:04

Modified 15 октября, 11:30

Updated 15 октября, 11:30

В Омске неподалеку от школы прорвало трубу с горячей водой

Хлещет как из фонтана. Возле омской школы прорвало трубу с горячей водой

15 октября 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

В Омске неподалеку от школы прорвало трубу с горячей водой

Сейчас водоснабжение перекрыто для проведения дальнейших работ.

Сегодня, 15 октября, в одном из городских сообществ появилось видео с порывом трубы. Как уточняет автор сообщения, инцидент произошел неподалеку от школы на улице Светлая, 5.

В администрации рассказали, что трубу прорвало возле пятиэтажки по соседству, по адресу Светлая, 4.

«После получения сигнала специалисты акционерного общества „Тепловая компания“ оперативно выехали на место для обследования. По результатам принято решение вывести трубопровод диаметром 108 мм из работы. В настоящий момент идут работы. Срок окончания всех работ с подачей горячей воды и отопления — 15 октября», — рассказали в мэрии.
Фото: Скриншот видео из паблика Омск Live

Как уже писал Город55, из-за частых повреждений на трубах в городе регулярно отключат отопление в разных районах. Как рассказывали в мэрии ранее, на предприятиях, в том числе в «Тепловой компании», не хватает рабочих рук. Также в администрации надеются на дотации федерального центра, которые помогут начать масштабный ремонт труб.

В Омске сразу в трех районах отключат воду из-за работ на сетях
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#Кристина Антоносян#Ремонт#Омск#Школа#Отключение воды#Прорыв трубы#Тепловая компания#Новости#Трубопровод
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