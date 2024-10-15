Хлещет как из фонтана. Возле омской школы прорвало трубу с горячей водой

Как уже писал Город55, из-за частых повреждений на трубах в городе регулярно отключат отопление в разных районах. Как рассказывали в мэрии ранее, на предприятиях, в том числе в «Тепловой компании», не хватает рабочих рук. Также в администрации надеются на дотации федерального центра, которые помогут начать масштабный ремонт труб.