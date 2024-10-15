Губернатор Хоценко открыл сессию по вопросам цифрового строительства в Омске

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик также выступил с докладом, в котором рассказал о прогрессе в создании цифровой инфраструктуры для строительной отрасли. По его словам, на сегодняшний день 87 регионов страны подключены к системе управления инвестиционно-строительными проектами, а 85 субъектов активно используют Государственную информационную систему градостроительной деятельности. Кроме того, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, которая интегрирована с федеральными информационными системами.