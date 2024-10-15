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Posted 15 октября, 10:21

Published 15 октября, 10:21

Modified 15 октября, 10:23

Updated 15 октября, 10:23

Губернатор Хоценко открыл сессию по вопросам цифрового строительства в Омске

Губернатор Хоценко открыл сессию по вопросам цифрового строительства в Омске

15 октября 2024, 10:21
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омске открылась стратегическая сессия, посвященная цифровизации в строительной сфере. Мероприятие собрало более 300 участников из 60 регионов России. На нем обсуждались перспективы внедрения цифровых технологий в отрасль.

В Омске прошла стратегическая сессия, организованная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, посвященная вопросам цифровизации в строительной сфере. Это событие собрало более 300 участников из 60 регионов страны, включая представителей строительных компаний, экспертов и государственных служащих.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл сессию, акцентировав внимание на значении цифровых технологий для современного строительства. Он отметил, что в регионе уже сейчас ключевые застройщики активно используют информационное моделирование на этапе проектирования.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик также выступил с докладом, в котором рассказал о прогрессе в создании цифровой инфраструктуры для строительной отрасли. По его словам, на сегодняшний день 87 регионов страны подключены к системе управления инвестиционно-строительными проектами, а 85 субъектов активно используют Государственную информационную систему градостроительной деятельности. Кроме того, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, которая интегрирована с федеральными информационными системами.

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

На сессии также обсуждались проблемы и перспективы цифровизации в строительстве. Участники пришли к выводу, что, несмотря на начальные успехи, частичное внедрение технологий не может решить всех существующих проблем.

В рамках деловой программы участники обсудили направления развития государственной экспертизы и обмена данными с информационными системами управления проектами. Важное внимание было уделено роли саморегулируемых организаций в процессе цифровизации, а также вопросам ведения исполнительной документации.

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#Екатерина Тараленко#Технологии#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Губернатор#Инфраструктура#Новости#Министерство строительства#Цифровизация#Государственная экспертиза
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