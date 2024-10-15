Еще успеваем прокатиться. В Омске возобновили работу желтые самокаты

Posted 15 октября, 04:50
Published 15 октября, 04:50
Modified 15 октября, 04:57
Updated 15 октября, 04:57
С потеплением в Омске компания Whoosh сняла временную блокировку на использование самокатов, возвращая омичам возможность наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом. Напомним, ограничения были введены 11 октября из-за неблагоприятных погодных условий — гололеда, который сделал дороги небезопасными для пользователей кикшеринга.
Теперь омичи могут вновь отправляться на прогулки по городу, исследуя его улицы и парки. В прошлом году любители электросамокатов могли кататься почти до ноября.
В Whoosh напоминают, что важно соблюдать безопасность во время поездок. Ранее Город55 писал, почему у омичей могут списывать лишние средства за поездку.