Еще успеваем прокатиться. В Омске возобновили работу желтые самокаты

В Омске вновь доступны для поездок желтые самокаты

Из-за похолодания их ставили в режим стоп, но пока что не убирали с улиц. Теперь же самокаты доступны для аренды.

С потеплением в Омске компания Whoosh сняла временную блокировку на использование самокатов, возвращая омичам возможность наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом. Напомним, ограничения были введены 11 октября из-за неблагоприятных погодных условий — гололеда, который сделал дороги небезопасными для пользователей кикшеринга. Теперь омичи могут вновь отправляться на прогулки по городу, исследуя его улицы и парки. В прошлом году любители электросамокатов могли кататься почти до ноября. В Whoosh напоминают, что важно соблюдать безопасность во время поездок. Ранее Город55 писал, почему у омичей могут списывать лишние средства за поездку. «Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей Узнать подробнее