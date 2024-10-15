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Posted 15 октября, 04:50

Published 15 октября, 04:50

Modified 15 октября, 04:57

Updated 15 октября, 04:57

В Омске вновь доступны для поездок желтые самокаты

Еще успеваем прокатиться. В Омске возобновили работу желтые самокаты

15 октября 2024, 04:50
Фото: 1MI

В Омске вновь доступны для поездок желтые самокаты

Из-за похолодания их ставили в режим стоп, но пока что не убирали с улиц. Теперь же самокаты доступны для аренды.

С потеплением в Омске компания Whoosh сняла временную блокировку на использование самокатов, возвращая омичам возможность наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом. Напомним, ограничения были введены 11 октября из-за неблагоприятных погодных условий — гололеда, который сделал дороги небезопасными для пользователей кикшеринга.

Теперь омичи могут вновь отправляться на прогулки по городу, исследуя его улицы и парки. В прошлом году любители электросамокатов могли кататься почти до ноября.

В Whoosh напоминают, что важно соблюдать безопасность во время поездок. Ранее Город55 писал, почему у омичей могут списывать лишние средства за поездку.

«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей
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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Безопасность#Новости#Самокаты#Кикшеринг
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