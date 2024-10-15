Экс-майор Гайдамак признал вину в смертельном ДТП на омском метромосту

Ранее следователи установили, что майор сел за руль Mercedes-Benz GLE-Class в нетрезвом виде, его пассажирами были Игорь Татаринов, Александр Дубенский и Николай Петруняев. Во время движения по метромосту Гайдамак сильно превысил скорость и потерял управление. Машина врезалась в столб, после чего перевернулась. На месте ДТП от травм погиб Николай Петруняев, остальных в состоянии комы доставили в больницу, где скончались еще двое, выжил только Гайдамак.