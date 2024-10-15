Экс-майор Гайдамак признал вину в смертельном ДТП на омском метромосту

Posted 15 октября, 13:39
Published 15 октября, 13:39
Modified 15 октября, 14:28
Updated 15 октября, 14:28
Сегодня в Центральном районном суде Омска прошло заседание по делу экс-майора Евгения Гайдамака. Напомним, что он признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло на проезжей части моста им. 60-летия Победы 30 января 2022 года.
Ранее следователи установили, что майор сел за руль Mercedes-Benz GLE-Class в нетрезвом виде, его пассажирами были Игорь Татаринов, Александр Дубенский и Николай Петруняев. Во время движения по метромосту Гайдамак сильно превысил скорость и потерял управление. Машина врезалась в столб, после чего перевернулась. На месте ДТП от травм погиб Николай Петруняев, остальных в состоянии комы доставили в больницу, где скончались еще двое, выжил только Гайдамак.
Отметим, что экс-полицейский отрицал свою вину во время расследования, утверждая, что сидел на заднем сиденье. Однако сегодня он поменял показания и признал вину, при этом рассказал, что так и не вспомнил никаких деталей аварии. Во время заседания обвиняемый также извинился перед семьями погибших.
«Все это время я пытался вспомнить обстоятельства этого страшного ДТП. Также, услышав мнение участников, которые выступали, мнение специалистов, а также экспертиза говорит о том, что я находился за рулем автомобиля, я сам получил очень тяжелые травмы, в том числе и головы, и точно всех обстоятельств произошедшего я вспомнить не могу. Я остался жив и понимаю, как тяжело сейчас потерпевшим и ввиду всех обстоятельств, которые были собраны в деле, с предъявлением я полностью согласен», — передает слова Гайдамака NGS55.RU.
На прошедшем заседании экс-майору должны были вынесли приговор, но оглашение пришлось отложить. Дело в том, что сторона защиты представила чеки о части переводов пострадавшим по гражданским искам, в то время как сами пострадавшие сообщили, что не получали никаких уведомлений. На выяснение этого вопроса понадобится время.