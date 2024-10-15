gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 19:31

Published 15 октября, 19:31

Modified 15 октября, 19:34

Updated 15 октября, 19:34

Егор Крид заявил, что вынужден срочно сменить псевдоним: как теперь будут звать певца

Егор Крид заявил, что вынужден срочно сменить псевдоним: как теперь будут звать певца

15 октября 2024, 19:31
Фото: Соцсети Егора Крида
Теперь исполнитель будет выпускать песни под псевдонимом Сплит.

Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, неожиданно для аудитории решил сменить псевдоним. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале несколько дней назад и объяснил, что новое имя будет временным.

«В Москве пошел снег, но есть тема поважнее. Вчера говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Походу поменяю имя, пока разбираюсь с документами. Короче, завтра все расскажу», — коротко написал исполнитель.

Отметим, что новый псевдоним артиста уже отображается на музыкальных площадках, надпись выглядит так:

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Музыка

Напомним, что Егор выступает под псевдонимом Крид уже 13 лет, с 2011 года. В 2015 певец начал сотрудничать с лейблом Black Star, который зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. Интересно, что ему удалось сохранить полюбившееся фанатам имя даже после расторжения контракта с лейблом в 2019, хотя такое бывает нечасто.

Natan впервые прокомментировал роман с блогером Лерчек
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика