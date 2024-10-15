Егор Крид заявил, что вынужден срочно сменить псевдоним: как теперь будут звать певца

Напомним, что Егор выступает под псевдонимом Крид уже 13 лет, с 2011 года. В 2015 певец начал сотрудничать с лейблом Black Star, который зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. Интересно, что ему удалось сохранить полюбившееся фанатам имя даже после расторжения контракта с лейблом в 2019, хотя такое бывает нечасто.