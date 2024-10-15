Егор Крид заявил, что вынужден срочно сменить псевдоним: как теперь будут звать певца

Posted 15 октября, 19:31
Published 15 октября, 19:31
Modified 15 октября, 19:34
Updated 15 октября, 19:34
Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, неожиданно для аудитории решил сменить псевдоним. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале несколько дней назад и объяснил, что новое имя будет временным.
«В Москве пошел снег, но есть тема поважнее. Вчера говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Походу поменяю имя, пока разбираюсь с документами. Короче, завтра все расскажу», — коротко написал исполнитель.
Отметим, что новый псевдоним артиста уже отображается на музыкальных площадках, надпись выглядит так:
Напомним, что Егор выступает под псевдонимом Крид уже 13 лет, с 2011 года. В 2015 певец начал сотрудничать с лейблом Black Star, который зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. Интересно, что ему удалось сохранить полюбившееся фанатам имя даже после расторжения контракта с лейблом в 2019, хотя такое бывает нечасто.