Денис Сафин: в Новотроицке открыли инженерные классы «Уральской Стали»

По словам Дениса Сафина, проект был инициирован для того, чтобы обеспечить «Уральскую Сталь» высококвалифицированными специалистами, начиная с обучения в школе. Он отметил, что молодые люди также заинтересованы в партнерстве, которое поможет им быстро, эффективно и увлекательно построить карьеру.