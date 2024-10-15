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Posted 15 октября, 10:14

Published 15 октября, 10:14

Modified 15 октября, 10:16

Updated 15 октября, 10:16

Денис Сафин: в Новотроицке открыли инженерные классы «Уральской Стали»

Денис Сафин: в Новотроицке открыли инженерные классы «Уральской Стали»

15 октября 2024, 10:14
Фото: Пресс-служба УК «Уральская Сталь»
В начале октября в Новотроицк с рабочим визитом прибыл генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин. В программе его поездки была проверка хода строительства и ремонта промышленных объектов, а также торжественное открытие инженерных классов «Уральской Стали» в местном лицее.

Открытие этих инженерных классов, инициированное УК «Уральская Сталь», стало важным событием для учащихся и их родителей. Эти занятия помогут ученикам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Ученики 7–10 классов будут углубленно изучать такие предметы, как математика, физика и химия, занятия будут проводиться после уроков, пишет 56orb.ru.

Кроме учебной программы подростки будут участвовать в профориентационных мероприятиях. Им окажут поддержку не только квалифицированные преподаватели, но и кураторы.

В ходе церемонии открытия Денис Сафин подчеркнул, что проект будет полезен не только для учеников, но и для самой компании, поскольку способствует качественной подготовке кадров для «Уральской Стали».

По словам Дениса Сафина, проект был инициирован для того, чтобы обеспечить «Уральскую Сталь» высококвалифицированными специалистами, начиная с обучения в школе. Он отметил, что молодые люди также заинтересованы в партнерстве, которое поможет им быстро, эффективно и увлекательно построить карьеру.

«Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Денис Сафин.

Группа компаний «Уральская Сталь» взяла на себя решение вопросов по оснащению инженерных классов специализированным оборудованием.

Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв выразил уверенность, что после завершения обучения в инженерных классах выпускники не только смогут поступить в профильные вузы, но и реализоваться на «Уральской Стали». В рамках развития предприятия планируется создание 2000 новых рабочих мест.

Кроме того, Денис Сафин посетил строительную площадку многоквартирного дома, который возводится для сотрудников «Уральской Стали». В проекте предусмотрено, что на первом этаже здания будет расположено 16 коммерческих помещений, в том числе ресторан. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» акцентировал внимание на необходимости тщательного выбора арендаторов для обеспечения жильцов качественными услугами.

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