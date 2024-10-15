Денис Сафин: в Новотроицке открыли инженерные классы «Уральской Стали»

Posted 15 октября, 10:14
Published 15 октября, 10:14
Modified 15 октября, 10:16
Updated 15 октября, 10:16
Открытие этих инженерных классов, инициированное УК «Уральская Сталь», стало важным событием для учащихся и их родителей. Эти занятия помогут ученикам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Ученики 7–10 классов будут углубленно изучать такие предметы, как математика, физика и химия, занятия будут проводиться после уроков, пишет 56orb.ru.
Кроме учебной программы подростки будут участвовать в профориентационных мероприятиях. Им окажут поддержку не только квалифицированные преподаватели, но и кураторы.
В ходе церемонии открытия Денис Сафин подчеркнул, что проект будет полезен не только для учеников, но и для самой компании, поскольку способствует качественной подготовке кадров для «Уральской Стали».
По словам Дениса Сафина, проект был инициирован для того, чтобы обеспечить «Уральскую Сталь» высококвалифицированными специалистами, начиная с обучения в школе. Он отметил, что молодые люди также заинтересованы в партнерстве, которое поможет им быстро, эффективно и увлекательно построить карьеру.
«Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Денис Сафин.
Группа компаний «Уральская Сталь» взяла на себя решение вопросов по оснащению инженерных классов специализированным оборудованием.
Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв выразил уверенность, что после завершения обучения в инженерных классах выпускники не только смогут поступить в профильные вузы, но и реализоваться на «Уральской Стали». В рамках развития предприятия планируется создание 2000 новых рабочих мест.
Кроме того, Денис Сафин посетил строительную площадку многоквартирного дома, который возводится для сотрудников «Уральской Стали». В проекте предусмотрено, что на первом этаже здания будет расположено 16 коммерческих помещений, в том числе ресторан. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» акцентировал внимание на необходимости тщательного выбора арендаторов для обеспечения жильцов качественными услугами.