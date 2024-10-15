Алкоголь за рулем: в Омской области пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП

Posted 15 октября, 11:52
Published 15 октября, 11:52
Modified 15 октября, 11:54
Updated 15 октября, 11:54
15 октября, в 08:05, в дежурную часть ОМВД России по Оконешниковскому району поступило сообщение о серьезном ДТП, произошедшем в деревне Николаевка. Сразу после получения информации на место инцидента выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
По предварительным данным, водитель мопеда марки «Альфа», 24-летний мужчина, не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате этого ДТП пассажир мопеда, 44-летний мужчина, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
В ходе проверки на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что водитель находился под воздействием алкоголя. Показания алкотектора составили 0,170 мг/л, что свидетельствует о наличии алкоголя в его крови. Ранее, отметим, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.
На данный момент полицейские продолжают проводить проверку, в рамках которой будут тщательно исследованы все обстоятельства и причины данного ДТП.
Напомним, что в Омске 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав и на летней резине, сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Школьница получила перелом бедра и была госпитализирована.