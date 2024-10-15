Алкоголь за рулем: в Омской области пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП

В ходе проверки на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что водитель находился под воздействием алкоголя. Показания алкотектора составили 0,170 мг/л, что свидетельствует о наличии алкоголя в его крови. Ранее, отметим, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.