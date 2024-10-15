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Posted 15 октября, 11:52

Published 15 октября, 11:52

Modified 15 октября, 11:54

Updated 15 октября, 11:54

В Омской области произошло смертельное ДТП с участием мопеда

Алкоголь за рулем: в Омской области пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП

15 октября 2024, 11:52
Фото: 1MI

В Омской области произошло смертельное ДТП с участием мопеда

В деревне Николаевка произошла трагедия: водитель мопеда, находясь под воздействием алкоголя, не справился с управлением, что привело к гибели пассажира.

15 октября, в 08:05, в дежурную часть ОМВД России по Оконешниковскому району поступило сообщение о серьезном ДТП, произошедшем в деревне Николаевка. Сразу после получения информации на место инцидента выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, водитель мопеда марки «Альфа», 24-летний мужчина, не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате этого ДТП пассажир мопеда, 44-летний мужчина, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

В ходе проверки на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что водитель находился под воздействием алкоголя. Показания алкотектора составили 0,170 мг/л, что свидетельствует о наличии алкоголя в его крови. Ранее, отметим, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

На данный момент полицейские продолжают проводить проверку, в рамках которой будут тщательно исследованы все обстоятельства и причины данного ДТП.

Напомним, что в Омске 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав и на летней резине, сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Школьница получила перелом бедра и была госпитализирована.

Сбил и скрылся: 17-летний водитель без прав наехал на школьницу в Омске
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Алкоголь#Новости#Госавтоинспекция#ОМВД
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