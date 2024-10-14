Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе

Posted 14 октября, 02:41
Published 14 октября, 02:41
Modified 14 октября, 02:57
Updated 14 октября, 02:57
Начиная с вечера 13 октября и до 11:00 14 октября в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
На протяжении этого времени омичи жалуются на неприятные запахи в воздухе в разных районах города. В центре города ощущается запах мазута, а на Левом берегу — запахи гари, канализации и газа. Жители городка Нефтяников жалуются на запахи мазута, а неподалеку от G-Drive арены в воздухе витают ароматы газа и гари. В районе площади Серова в Ленинском округе жители ощущают запахи газа. При этом нашлись и омичи, которые не почувствовали ничего неприятного.
«Сады, запахи мазута»;
«Левый берег — гарь и канашка»;
«Химия и газ в районе Ермака»;
«Воняет на Левом берегу в районе Архитекторов»;
«Нефтяники, магистральная начиналось с ароматов канашки, потом всё в кучу»;
«10 лет Октября вонь горелым пластиком и смог видно даже ночью»;
«Нефтяники. Ужасный запах мазута или подобного. Даже сквозь окна»;
«Район Арены, вонь газом и гарью»;
«Живу на Заозерной, в 21.20 выходила на улицу была невероятная свежесть, запах листвы и мятных ранеток. Сейчас читаю, что в Нефтяниках воняет химией. Даже как-то удивительно, но только что закрыла окно, не воняло ничем»; — рассказали омичи.
Ранее Город55 писал, что с жалобами можно обратиться в службу экомониторинга по номерам: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21. Ночью и утром в городе прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха.