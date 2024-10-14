Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе

На протяжении этого времени омичи жалуются на неприятные запахи в воздухе в разных районах города. В центре города ощущается запах мазута, а на Левом берегу — запахи гари, канализации и газа. Жители городка Нефтяников жалуются на запахи мазута, а неподалеку от G-Drive арены в воздухе витают ароматы газа и гари. В районе площади Серова в Ленинском округе жители ощущают запахи газа. При этом нашлись и омичи, которые не почувствовали ничего неприятного.