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Posted 14 октября, 02:41

Published 14 октября, 02:41

Modified 14 октября, 02:57

Updated 14 октября, 02:57

Омичи снова пожаловались на запахи мазута, химии и горелого пластика в воздухе

Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе

14 октября 2024, 02:41
Фото: Изображение Midjourney

Омичи снова пожаловались на запахи мазута, химии и горелого пластика в воздухе

В городе в очередной раз наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ.

Начиная с вечера 13 октября и до 11:00 14 октября в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

На протяжении этого времени омичи жалуются на неприятные запахи в воздухе в разных районах города. В центре города ощущается запах мазута, а на Левом берегу — запахи гари, канализации и газа. Жители городка Нефтяников жалуются на запахи мазута, а неподалеку от G-Drive арены в воздухе витают ароматы газа и гари. В районе площади Серова в Ленинском округе жители ощущают запахи газа. При этом нашлись и омичи, которые не почувствовали ничего неприятного.

«Сады, запахи мазута»;
«Левый берег — гарь и канашка»;
«Химия и газ в районе Ермака»;
«Воняет на Левом берегу в районе Архитекторов»;
«Нефтяники, магистральная начиналось с ароматов канашки, потом всё в кучу»;
«10 лет Октября вонь горелым пластиком и смог видно даже ночью»;
«Нефтяники. Ужасный запах мазута или подобного. Даже сквозь окна»;
«Район Арены, вонь газом и гарью»;
«Живу на Заозерной, в 21.20 выходила на улицу была невероятная свежесть, запах листвы и мятных ранеток. Сейчас читаю, что в Нефтяниках воняет химией. Даже как-то удивительно, но только что закрыла окно, не воняло ничем»; — рассказали омичи.
Фото: «Дыши! Омск»

Ранее Город55 писал, что с жалобами можно обратиться в службу экомониторинга по номерам: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21. Ночью и утром в городе прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Жалобы#Загрязнение воздуха#Новости#Обь-Иртышское УГМС#Метеоусловия
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