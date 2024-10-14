Заместителем губернатора ХМАО по строительству и дорожному хозяйству стал Азат Ислаев

Posted 14 октября, 10:04
Published 14 октября, 10:04
Modified 14 октября, 10:04
Updated 14 октября, 10:04
На сайте указано, что Ислаев Азат Файзулхакович назначен на должность заместителя губернатора. Под его управление перейдут департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, департамент дорожного хозяйства и транспорта и Гостехнадзор. Об этом пишет портал muksun.fm.
В новой структуре окружного правительства блок энергетики и ЖКХ будет курировать другой замгубернатора. Однако с января следующего года Ислаев будет отвечать и за службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора Югры.
Также Ислаев является куратором строительства второго моста через Обь. В рамках встречи с президентом РФ, которая прошла в 2022 году, он пообещал возвести объект к концу 2025 года — раньше назначенного срока. Пока данное строительство идет опережающими темпами.