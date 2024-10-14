Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня

Согласно данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе температура воздуха в Омской области не будет поднимется выше +6 градусов, при этом почти каждый день будет солнечно. С 21-го числа станет холоднее: с понедельника следующей недели до 27 октября столбик термометра будет держаться в пределах +1… -5 градусов днем и -8 ночью.