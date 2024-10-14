Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня

Posted 14 октября, 15:50
Published 14 октября, 15:50
Modified 14 октября, 15:53
Updated 14 октября, 15:53
Новость №1. Омичи снова пожаловались на запахи химии и горелого пластика в воздухе
С вечера 13 октября до 10:00 утра в Омской области действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В это время омичи активно жаловались на неприятные запахи в воздухе в разных районах города. Например, в центре города ощущается запах мазута, а на Левом берегу — запахи гари, канализации и газа.
Новость №2. Омичей ждет резкое понижение температуры
Согласно данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе температура воздуха в Омской области не будет поднимется выше +6 градусов, при этом почти каждый день будет солнечно. С 21-го числа станет холоднее: с понедельника следующей недели до 27 октября столбик термометра будет держаться в пределах +1… -5 градусов днем и -8 ночью.
Новость №3. Как ремонт моста у Телецентра скажется на общественном транспорте левобережья
Многие омичи с опаской ждут начала ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ: жители Левого берега боятся, что будут «отрезаны» от остальной части города, так как на время капремонта власти планируют отменить троллейбусный маршрут №67. При этом в мэрии не называют точного решения вопроса, разработка маршрутов и схем движения только ведется.