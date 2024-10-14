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Posted 14 октября, 15:50

Published 14 октября, 15:50

Modified 14 октября, 15:53

Updated 14 октября, 15:53

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Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня

14 октября 2024, 15:50
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи снова пожаловались на запахи химии и горелого пластика в воздухе

С вечера 13 октября до 10:00 утра в Омской области действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В это время омичи активно жаловались на неприятные запахи в воздухе в разных районах города. Например, в центре города ощущается запах мазута, а на Левом берегу — запахи гари, канализации и газа.

Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе
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Новость №2. Омичей ждет резкое понижение температуры

Согласно данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе температура воздуха в Омской области не будет поднимется выше +6 градусов, при этом почти каждый день будет солнечно. С 21-го числа станет холоднее: с понедельника следующей недели до 27 октября столбик термометра будет держаться в пределах +1… -5 градусов днем и -8 ночью.

На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон
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Новость №3. Как ремонт моста у Телецентра скажется на общественном транспорте левобережья

Многие омичи с опаской ждут начала ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ: жители Левого берега боятся, что будут «отрезаны» от остальной части города, так как на время капремонта власти планируют отменить троллейбусный маршрут №67. При этом в мэрии не называют точного решения вопроса, разработка маршрутов и схем движения только ведется.

В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
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