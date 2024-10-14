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Posted 14 октября, 04:50

Published 14 октября, 04:50

Modified 14 октября, 04:59

Updated 14 октября, 04:59

Омск накрыл густой туман, из-за которого задержались самолеты

Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана

14 октября 2024, 04:50
Фото: gorod55.ru

Омск накрыл густой туман, из-за которого задержались самолеты

Омичам пришлось добираться на работу через туман.

В Омске погода стала по-настоящему осенней и прохладной, а утром город накрыло густым туманом, из-за которого задержались самолеты в аэропорту. Днем омичей ожидает небольшое потепление: столбик термометра поднимется до +1…+6°C.

Фото: gorod55.ru

На 15 и 16 октября прогноз остается схожим: без осадков, но с ночным туманом и температурой от -3 до -8°C. Днем воздух прогреется до +4…+9°C.

Как уже писал Город55, в Омске объявили режим НМУ, из-за которого предприятия переходят на облегченный режим работы. В соцсетях омичи жалуются на сильные неприятные запахи, похожие на гарь и резину.

Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе
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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Самолеты#Аэропорт#Новости#Туман#Температура#Прогноз
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