Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана

Posted 14 октября, 04:50
Published 14 октября, 04:50
Modified 14 октября, 04:59
Updated 14 октября, 04:59
В Омске погода стала по-настоящему осенней и прохладной, а утром город накрыло густым туманом, из-за которого задержались самолеты в аэропорту. Днем омичей ожидает небольшое потепление: столбик термометра поднимется до +1…+6°C.
На 15 и 16 октября прогноз остается схожим: без осадков, но с ночным туманом и температурой от -3 до -8°C. Днем воздух прогреется до +4…+9°C.
Как уже писал Город55, в Омске объявили режим НМУ, из-за которого предприятия переходят на облегченный режим работы. В соцсетях омичи жалуются на сильные неприятные запахи, похожие на гарь и резину.