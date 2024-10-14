Виталий Хоценко побывал на выставке в честь юбилея спецподразделения «Альфа»

Группа «Альфа» была основана по распоряжению руководителя КГБ СССР Юрия Андропова 50 лет назад и смогла стать мощной структурой по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Бойцы подразделения участвовали в войне в Афганистане, в военных кампаниях на Северном Кавказе и других конфликтах.