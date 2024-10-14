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Posted 14 октября, 13:55

Published 14 октября, 13:55

Modified 14 октября, 13:58

Updated 14 октября, 13:58

Виталий Хоценко побывал на выставке в честь юбилея спецподразделения «Альфа»

Виталий Хоценко побывал на выставке в честь юбилея спецподразделения «Альфа»

14 октября 2024, 13:55
Фото: Правительство Омской области
Фотовыставка под названием «Альфа.50. На страже мира и порядка» была организована при поддержке представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

Губернатор Виталий Хоценко принял участие в открытии фотовыставки «Альфа.50. На страже мира и порядка», посвященной 50-летию спецподразделения «Альфа». Выставку помог организовать представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Увидеть композицию из снимков можно в омском Историческом парке «Россия — Моя история» до середины ноября.

Интересно, что долгое время деятельность «Альфы» была секретной, но при этом само спецподразделение считалось одним из самых известных в мире. Его богатую историю удалось отобразить в 80 фотографиях, на них — лица самоотверженных бойцов, ставших символом непримиримой борьбы со злом.

«По документальным фотографиям можно проследить становление группы, как росло и крепло спецподразделение „А“. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что фотохроника о прославленном подразделении имеет важное воспитательное значение», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Фотопроект подготовил Новосибирский государственный художественный музей совместно с Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Помимо фотографий, на выставке можно увидеть элементы и предметы амуниции представителей местных спецподразделений.

Группа «Альфа» была основана по распоряжению руководителя КГБ СССР Юрия Андропова 50 лет назад и смогла стать мощной структурой по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Бойцы подразделения участвовали в войне в Афганистане, в военных кампаниях на Северном Кавказе и других конфликтах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Альфа#Группа Альфа#Спецподразделение "А"
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