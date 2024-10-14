В омском Госстройнадзоре назначили первого заместителя

Пост с завтрашнего дня займет Дмитрий Панфилов. Срок его пономочий составит один год.

В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области назначили первого заместителя. Пост занял Дмитрий Панфилов. Такое распоряжение 11 октября подписал глава региона Виталий Хоценко. «Назначить Панфилова Дмитрия Николаевича первым заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 15 октября 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе. Ранее Панфилов также трудился в Госстройнадзоре на различных должностях. Ведомство сейчас возглавляет Ильшат Чанышев. Он начал руководить омским Госстройнадзором в июне. Больше не заместитель. Начальником Госстройнадзора Омской области стал Ильшат Чанышев Узнать подробнее