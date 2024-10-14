gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 06:58

Published 14 октября, 06:58

Modified 14 октября, 07:00

Updated 14 октября, 07:00

В Омске за 38 млн продают часть исторического особняка на самой туристической улице

В Омске за 38 млн продают часть исторического особняка на самой туристической улице

14 октября 2024, 06:58
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
Общая площадь составляет 198 квадратных метров. Сейчас там располагается кафе-бар The Dym.

В Омске на улице Ленина, 34 выставили на продажу помещение в купеческом особняке генерал-майора Н. Д. Козлова, построенном в начале прошлого века. Общая площадь составляет 198 квадратных метров, цена — 38 млн рублей.

«Помещение адаптировано под организацию заведения общественного питания. В собственности земельный участок под зданием, а так же камерный внутренний дворик с кованными воротами, тщательно воссозданными по архивным фото, где в теплое время года может расположиться уютная летняя веранда», — говорится в объявлении.
СкриншотСкриншот

Причины продажи бизнеса не указаны. Сейчас в помещении располагается кафе-бар The Dym. Также в здании на втором этаже находится Омский Союз журналистов.

Ранее Город55 сообщал, что производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко». Бизнес компании Unilever в России и Белоруссии перешел группе «Арнест» Алексея Сагала.

Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Улица Ленина#Историческое здание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика