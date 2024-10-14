В Омске за 38 млн продают часть исторического особняка на самой туристической улице

Posted 14 октября, 06:58
Published 14 октября, 06:58
Modified 14 октября, 07:00
Updated 14 октября, 07:00
В Омске на улице Ленина, 34 выставили на продажу помещение в купеческом особняке генерал-майора Н. Д. Козлова, построенном в начале прошлого века. Общая площадь составляет 198 квадратных метров, цена — 38 млн рублей.
«Помещение адаптировано под организацию заведения общественного питания. В собственности земельный участок под зданием, а так же камерный внутренний дворик с кованными воротами, тщательно воссозданными по архивным фото, где в теплое время года может расположиться уютная летняя веранда», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны. Сейчас в помещении располагается кафе-бар The Dym. Также в здании на втором этаже находится Омский Союз журналистов.
Ранее Город55 сообщал, что производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко». Бизнес компании Unilever в России и Белоруссии перешел группе «Арнест» Алексея Сагала.