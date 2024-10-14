В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах

Posted 14 октября, 07:17
Published 14 октября, 07:17
Modified 14 октября, 07:19
Updated 14 октября, 07:19
В Омске на карантин по ОРВИ ушли 275 классов в 28 школах. Городу55 предоставили данные в городском департаменте образования. При этом еще в конце предыдущей недели полностью закрыты были семь школ и 328 классов. Таким образом, буквально за выходные ситуация многие школьники снова вышли на учебу.
Добавим, что ситуация с болеющими детсадовцами тоже начала меняться. На 14 октября в 26 детских садах закрыты только 38 групп.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.
Напомним, омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.
«Вакцинироваться надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.