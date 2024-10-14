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Posted 14 октября, 07:17

Published 14 октября, 07:17

Modified 14 октября, 07:19

Updated 14 октября, 07:19

В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах

В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах

14 октября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Все ученики ранее закрытых семи учебных заведений вышли на учебу.

В Омске на карантин по ОРВИ ушли 275 классов в 28 школах. Городу55 предоставили данные в городском департаменте образования. При этом еще в конце предыдущей недели полностью закрыты были семь школ и 328 классов. Таким образом, буквально за выходные ситуация многие школьники снова вышли на учебу.

Добавим, что ситуация с болеющими детсадовцами тоже начала меняться. На 14 октября в 26 детских садах закрыты только 38 групп.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.

Напомним, омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.

«Вакцинироваться надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Детсады
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