В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах

В Омске на карантин по ОРВИ ушли 275 классов в 28 школах. Городу55 предоставили данные в городском департаменте образования. При этом еще в конце предыдущей недели полностью закрыты были семь школ и 328 классов. Таким образом, буквально за выходные ситуация многие школьники снова вышли на учебу.