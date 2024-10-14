В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»

Posted 14 октября, 10:38
Published 14 октября, 10:38
Modified 14 октября, 10:40
Updated 14 октября, 10:40
В преддверии знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Омская область развернула масштабную подготовку к празднованию. Недавно состоялось заседание организационного комитета, которое возглавил губернатор Виталий Хоценко. На повестке дня стояли важнейшие вопросы, касающиеся не только организации торжеств, но и более глубокого вовлечения молодого поколения в изучение военной истории, а также усиления поддержки ветеранов.
Региональные власти разработали план, включающий свыше 110 разнообразных мероприятий. Особый упор сделан на образовательные инициативы, призванные укрепить связь поколений и сохранить память о героическом прошлом. Показательным примером успеха в этом направлении стало участие омских школьных музеев во всероссийском конкурсе, проводимом в рамках федерального проекта «Историческая память». Музеи из Нововаршавского района и города Тары не только достойно представили регион, но и завоевали призовые места.
На 2024 год запланирован ряд важных мероприятий по благоустройству и модернизации памятных мест. Особое внимание будет уделено улучшению состояния памятников и мемориальных комплексов. Одним из ключевых проектов станет газификация комплексов «Вечный огонь», что позволит обеспечить их бесперебойную работу и сохранить символическое значение этих мест памяти.
Кроме того, в парке Победы планируется создание инновационного образовательного пространства — парка «Патриот». Этот уникальный объект призван стать центром притяжения для молодежи, местом проведения патриотических акций и образовательных мероприятий. Здесь молодые люди смогут не только узнать больше о героическом прошлом своей страны, но и принять участие в интерактивных программах, направленных на формирование активной гражданской позиции.