В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»

Кроме того, в парке Победы планируется создание инновационного образовательного пространства — парка «Патриот». Этот уникальный объект призван стать центром притяжения для молодежи, местом проведения патриотических акций и образовательных мероприятий. Здесь молодые люди смогут не только узнать больше о героическом прошлом своей страны, но и принять участие в интерактивных программах, направленных на формирование активной гражданской позиции.