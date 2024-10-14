Спикер омского Заксобрания поздравил призеров Всероссийского конкурса школьных музеев

Posted 14 октября, 10:05
Published 14 октября, 10:05
Modified 14 октября, 10:07
Updated 14 октября, 10:07
Заседание организационного комитета «Победа», состоявшееся накануне, не было обычным — в нем приняли участие и победители Всероссийского конкурса школьных музеев, вместе с представителями своих учебных заведений. Экскурсия по зданию Законодательного Собрания Омской области, наравне с дипломами и призовыми сертификатами, стала одной из наград для ребят, приложивших свою руку к созданию в своих учебных заведениях памятных выставок, посвященных воинской истории России и их земляков.
Подробнее о деятельности депутатов, законотворчестве и работе различных комитетов гостям областного парламента рассказал Павел Коренной — заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской области.
В этом году основной темой конкурса «Солдаты Великого Отечества», проводимого под эгидой проекта «Историческая память», стала специальная военная операция. И среди лучших музеев всего Сибирского федерального округа оказались сразу два учебных заведения Омской области: третье место в номинации «Лучший городской музей» досталось Тарской средней общеобразовательной школе №4, носящей имя Героя СССР, адмирала флота Н. Г. Кузнецова. К слову, тему для своей экспозиции представители школьного музея выбрали тоже «морскую», рассказав гостям об истории 2-й Ленинградской военно-морской специальной школы.
Бронзовую ступень пьедестала почета с тарчанами разделили и создатели музея «Память поколений», ведущего свою работу на базе Русановской общеобразовательной школы в Нововаршавском районе — только в другой номинации. «Память поколений» была удостоена высокого звания одного лучших сельских музеев.
Куратором Всероссийского конкурса школьных музеев в Омской области является Председатель Законодательного Собрания Александр Артемов — по его мнению, именно школьным музеям отведена одна из самых значимых ролей в формировании любви к своей родине и ее истории:
«Четвертый год проводится патриотический конкурс в рамках проекта „Историческая память“, в котором Омская область принимает активное участие. Благодарю всех преподавателей и учеников, которые принимали участие в создании экспозиций! Важно поддерживать и развивать школьные музеи в каждом уголке нашей страны, нашего региона, ведь это — самая лучшая школа патриотизма», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Омской области, председатель регионального общественного совета проекта «Историческая память» Александр Артемов.
Отметим, что конкурс был создан и проводится по инициативе общественного совета проекта «Историческая память», а также при поддержке Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — при содействии Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.