Спикер омского Заксобрания поздравил призеров Всероссийского конкурса школьных музеев

Заседание организационного комитета «Победа», состоявшееся накануне, не было обычным — в нем приняли участие и победители Всероссийского конкурса школьных музеев, вместе с представителями своих учебных заведений. Экскурсия по зданию Законодательного Собрания Омской области, наравне с дипломами и призовыми сертификатами, стала одной из наград для ребят, приложивших свою руку к созданию в своих учебных заведениях памятных выставок, посвященных воинской истории России и их земляков.