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Posted 14 октября, 12:50

Published 14 октября, 12:50

Modified 14 октября, 12:51

Updated 14 октября, 12:51

РЭО: Гости РЭФ за 3 дня создали 1100 сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

РЭО: Гости РЭФ за 3 дня создали 1100 сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

14 октября 2024, 12:50
Фото: reo.ru
За три дня участники Российского экологического форума (РЭФ) создали в мастерской переработки «Зеленый фургон» 1100 изделий из пластиковых отходов.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что мастерская переработки на колесах «Зеленый фургон» вмещает в себя весь цикл переработки пластика и более 10 мастер-классов. В прошлом году она была на 18 мероприятиях, где её посетили более 38 тысяч человек, многие из которых — взрослые. «Зеленый фургон» был популярен и на РЭФ. За три дня форума гости измельчили в фургоне 200 килограммов пластиковых крышечек и сделали 1100 сувениров. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Измельченные пластиковые крышечки будут отправлены на переработку. Полученное вторсырье будет использовано при производстве мебели.

В рамках молодежного дня РЭФ было создано более 600 экосувениров, а на велошредерах измельчили 150 килограммов крышек. За оставшиеся два дня форума, которые были выделены под деловую программу, было создано ещё 500 изделий и измельчено 50 килограммов крышек.

В этом году РЭФ проводился с 7 по 9 октября. Форум был разделен на молодежный день и деловую программу. Подробнее о РЭФ можно узнать на сайте РЭО. Организаторами мероприятия выступили Правительство РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также Российский экологический оператор.

ППК «Российский экологический оператор» создана по Указу президента от 14 января 2019 года. Главная задача компании — формирование в стране комплексной системы обращения с ТКО. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% объема ТКО, при этом на захоронение отправлять не более их половины и не менее четверти возвращать в хозяйственный оборот в качестве вторсырья.

#Общество
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