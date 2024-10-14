РЭО: Гости РЭФ за 3 дня создали 1100 сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что мастерская переработки на колесах «Зеленый фургон» вмещает в себя весь цикл переработки пластика и более 10 мастер-классов. В прошлом году она была на 18 мероприятиях, где её посетили более 38 тысяч человек, многие из которых — взрослые. «Зеленый фургон» был популярен и на РЭФ. За три дня форума гости измельчили в фургоне 200 килограммов пластиковых крышечек и сделали 1100 сувениров. Об этом пишет портал 56orb.ru.