Проблему лишнего веса в стране помогут решить современные препараты

По информации портала inkazan.ru, в конгрессе приняли участие специалисты в сфере диагностики и лечения ожирения из Китая, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Ведущие эндокринологи согласились с тем, что пришло время признать лишний вес и ожирение социально значимым заболеванием. Специалисты обсудили подходы к решению данной проблемы и ознакомились с самыми современными препаратами на фармацевтическом рынке.