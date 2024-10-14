Проблему лишнего веса в стране помогут решить современные препараты

Posted 14 октября, 08:17
Published 14 октября, 08:17
Modified 14 октября, 08:18
Updated 14 октября, 08:18
По информации портала inkazan.ru, в конгрессе приняли участие специалисты в сфере диагностики и лечения ожирения из Китая, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Ведущие эндокринологи согласились с тем, что пришло время признать лишний вес и ожирение социально значимым заболеванием. Специалисты обсудили подходы к решению данной проблемы и ознакомились с самыми современными препаратами на фармацевтическом рынке.
Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава РФ, отметила, что только изменением образа жизни ожирение победить не получится. Для этого нужно применять эффективную медикаментозную терапию, которая, помимо снижения веса, поможет также снизить риски развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Среди новинок на рынке она выделила импортозамещающий препарат «Велгия», разработанный российской фармацевтической компанией «Промомед». Данное средство на основе семаглутида создано для терапии ожирения.
При участии «Промомеда» на мероприятии также состоялось заседание секции, посвященной сохранению и восстановлению метаболического здоровья россиян.