Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток

Posted 14 октября, 09:12
Published 14 октября, 09:12
Modified 14 октября, 09:14
Updated 14 октября, 09:14
После долгого перерыва, связанного с техническими проблемами, внутренний каток в омском торговом центре «Мега» вновь открылся для любителей зимних видов спорта. Как сообщили в администрации ТЦ, каток будет работать ежедневно, предоставляя возможность всем желающим насладиться катанием на льду.
С момента закрытия катка прошло почти полгода. Согласно графику, первые сеансы будут начинаться в 10:00, а последний выход на лед — в 20:30.
Стоит отметить, что стоимость билетов на каток увеличилась по сравнению с прошлым годом. Теперь за сеанс «детского» билета (для детей до 7 лет включительно) придется заплатить 250 рублей. Взрослые (старше 8 лет) смогут приобрести билет за 350 рублей. Эти категории билетов подорожали на 50 рублей.
Несмотря на повышение цен на входные билеты, стоимость проката коньков и заточки осталась неизменной. Прокат пары коньков на сеанс обойдется в 150 рублей, а заточка — в 300 рублей.
Для тех, кто планирует активно кататься на протяжении месяца, в продаже появились абонементы. Безлимитный тариф «детский» на 30 дней стоит 2000 рублей, а тариф «взрослый» — 2500 рублей.
Ранее Город55 сообщил, что Омске появился фирменный магазин белорусского производителя трикотажной одежды. Магазин открылся в ТЦ «Мега» и предлагает покупателям богатый выбор продукции, изготовленной белорусскими мастерами.