Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток

Стоит отметить, что стоимость билетов на каток увеличилась по сравнению с прошлым годом. Теперь за сеанс «детского» билета (для детей до 7 лет включительно) придется заплатить 250 рублей. Взрослые (старше 8 лет) смогут приобрести билет за 350 рублей. Эти категории билетов подорожали на 50 рублей.