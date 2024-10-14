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Posted 14 октября, 09:12

Published 14 октября, 09:12

Modified 14 октября, 09:14

Updated 14 октября, 09:14

В омском ТЦ «Мега» после долгого перерыва открылся каток

Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток

14 октября 2024, 09:12
Фото: 1MI

В омском ТЦ «Мега» после долгого перерыва открылся каток

После почти полугодового перерыва, связанного с техническими проблемами, каток в ТЦ «Мега» вновь открыл свои двери для любителей зимних видов спорта. Посетителям предлагают ежедневные сеансы катания на льду.

После долгого перерыва, связанного с техническими проблемами, внутренний каток в омском торговом центре «Мега» вновь открылся для любителей зимних видов спорта. Как сообщили в администрации ТЦ, каток будет работать ежедневно, предоставляя возможность всем желающим насладиться катанием на льду.

С момента закрытия катка прошло почти полгода. Согласно графику, первые сеансы будут начинаться в 10:00, а последний выход на лед — в 20:30.

Стоит отметить, что стоимость билетов на каток увеличилась по сравнению с прошлым годом. Теперь за сеанс «детского» билета (для детей до 7 лет включительно) придется заплатить 250 рублей. Взрослые (старше 8 лет) смогут приобрести билет за 350 рублей. Эти категории билетов подорожали на 50 рублей.

Несмотря на повышение цен на входные билеты, стоимость проката коньков и заточки осталась неизменной. Прокат пары коньков на сеанс обойдется в 150 рублей, а заточка — в 300 рублей.

Для тех, кто планирует активно кататься на протяжении месяца, в продаже появились абонементы. Безлимитный тариф «детский» на 30 дней стоит 2000 рублей, а тариф «взрослый» — 2500 рублей.

Ранее Город55 сообщил, что Омске появился фирменный магазин белорусского производителя трикотажной одежды. Магазин открылся в ТЦ «Мега» и предлагает покупателям богатый выбор продукции, изготовленной белорусскими мастерами.

В омской «Меге» начнут продавать изделия белорусских мастеров в новом бутике одежды
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