Певец SHAMAN официально развелся со второй женой

Posted 14 октября, 09:55
Published 14 октября, 09:55
Modified 15 октября, 06:37
Updated 15 октября, 06:37
Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, официально расторг брак со второй женой Еленой Мартыновой. Напомним, что пара сыграла свадьбу чуть больше года назад, в мае 2023.
Сегодня в сети появилась фотография заявления о расторжении брака, ее опубликовало издание «СтарХит». Сама новость же не нова, Ярослав Дронов и Елена Мартынова сообщали о расставании в своих соцсетях еще в конце прошлого месяца, объяснив такое решение чрезмерной занятостью.
Пользователи сети скептически отнеслись к решению пары. Люди разделились на два лагеря: кто-то уверен, что инициатором разрыва стал SHAMAN, а причина развода — звездная болезнь, другие полагают, что настоящие причины разрыва общественность никогда не узнает.
«Да, обычная картина, зазвездился! Конечно, за одно выступление по 16 миллионов получать, цены на билеты космические. Так еще и двух жен бросил», — прокомментировал один из пользователей.
«Странный этот парень. Развелся, потому что редко виделись, был весь в работе и теперь не одинок, потому что погрузился в работу. А до этого не было глубокого погружения? Не бьется что-то», — размышляет автор комментария.
Напомним, что недавно разлад произошел в еще одной звездной семье. Павел Прилучный и Агата Муцениеце намерены судиться за детей. Что именно могло подтолкнуть актера забрать дочь и сына у бывшей жены Город55 рассказывал здесь.