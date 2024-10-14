Певец SHAMAN официально развелся со второй женой

Сегодня в сети появилась фотография заявления о расторжении брака, ее опубликовало издание «СтарХит». Сама новость же не нова, Ярослав Дронов и Елена Мартынова сообщали о расставании в своих соцсетях еще в конце прошлого месяца, объяснив такое решение чрезмерной занятостью.