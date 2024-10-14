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Posted 14 октября, 09:55

Published 14 октября, 09:55

Modified 15 октября, 06:37

Updated 15 октября, 06:37

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец SHAMAN официально развелся со второй женой

14 октября 2024, 09:55
Фото: Экспресс газета
Ярослав Дронов (SHAMAN)
Ранее Ярослав Дронов и Елена Мартынова сообщали о расставании в своих соцсетях.

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, официально расторг брак со второй женой Еленой Мартыновой. Напомним, что пара сыграла свадьбу чуть больше года назад, в мае 2023.

Сегодня в сети появилась фотография заявления о расторжении брака, ее опубликовало издание «СтарХит». Сама новость же не нова, Ярослав Дронов и Елена Мартынова сообщали о расставании в своих соцсетях еще в конце прошлого месяца, объяснив такое решение чрезмерной занятостью.

Пользователи сети скептически отнеслись к решению пары. Люди разделились на два лагеря: кто-то уверен, что инициатором разрыва стал SHAMAN, а причина развода — звездная болезнь, другие полагают, что настоящие причины разрыва общественность никогда не узнает.

«Да, обычная картина, зазвездился! Конечно, за одно выступление по 16 миллионов получать, цены на билеты космические. Так еще и двух жен бросил», — прокомментировал один из пользователей.
«Странный этот парень. Развелся, потому что редко виделись, был весь в работе и теперь не одинок, потому что погрузился в работу. А до этого не было глубокого погружения? Не бьется что-то», — размышляет автор комментария.

Напомним, что недавно разлад произошел в еще одной звездной семье. Павел Прилучный и Агата Муцениеце намерены судиться за детей. Что именно могло подтолкнуть актера забрать дочь и сына у бывшей жены Город55 рассказывал здесь.

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#Анастасия Баянова#Россия#Развлечения#Новости#КЦ
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