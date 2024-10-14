От завода к центру развлечений: в Омске появится новый комплекс с баром и караоке

Posted 14 октября, 11:22
Published 14 октября, 11:22
Modified 14 октября, 11:24
Updated 14 октября, 11:24
На месте бывшего завода «Электроточприбор», расположенного на проспекте Маркса, 18/4, началась реализация амбициозного проекта по созданию крупного развлекательного комплекса. В здании, площадь которого составляет 800 квадратных метров, активно ведутся ремонтные работы. В скором времени здесь планируется открытие трех заведений: бара, караоке и ресторана, как сообщил телеграм-канал «Омск путеводитель».
Особое внимание в новом гриль-баре будет уделено мясной кухне. Организаторы заверяют, что качество и разнообразие меню не уступят известным столичным заведениям. Уже представлены первые эскизы интерьера, которые демонстрируют современный подход к оформлению пространства. Внешний облик здания также претерпит изменения: благодаря современной подсветке комплекс станет еще более привлекательным.
Проект реализуется владельцами сети магазинов корейской косметики. Мария Лысенок, одна из инициаторов проекта, в своем телеграм-канале отметила: «Это абсолютно новая сфера для меня. Но идти в партнерстве с опытными людьми не страшно. Скоро в Омске появятся заведения нового уровня. Пусть все получится максимально круто».
Открытие всех трех заведений запланировано на февраль–март. С их появлением территория бывшего завода «Электроточприбор» может стать новым молодежным центром.
Ранее Город55 сообщил, что в Омске здание бывшей школы на улице Свободы выставлено на продажу и может быть использовано для предпринимательской деятельности, такой как торговый центр, гостиница или магазин.