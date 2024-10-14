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Posted 14 октября, 11:22

Published 14 октября, 11:22

Modified 14 октября, 11:24

Updated 14 октября, 11:24

В Омске на месте бывшего завода зимой появится новый развлекательный комплекс

От завода к центру развлечений: в Омске появится новый комплекс с баром и караоке

14 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI

В Омске на месте бывшего завода зимой появится новый развлекательный комплекс

На месте бывшего завода «Электроточприбор» в Омске строится новый развлекательный комплекс, который в скором времени предложит посетителям бар, караоке и ресторан с особым акцентом на мясную кухню.

На месте бывшего завода «Электроточприбор», расположенного на проспекте Маркса, 18/4, началась реализация амбициозного проекта по созданию крупного развлекательного комплекса. В здании, площадь которого составляет 800 квадратных метров, активно ведутся ремонтные работы. В скором времени здесь планируется открытие трех заведений: бара, караоке и ресторана, как сообщил телеграм-канал «Омск путеводитель».

Особое внимание в новом гриль-баре будет уделено мясной кухне. Организаторы заверяют, что качество и разнообразие меню не уступят известным столичным заведениям. Уже представлены первые эскизы интерьера, которые демонстрируют современный подход к оформлению пространства. Внешний облик здания также претерпит изменения: благодаря современной подсветке комплекс станет еще более привлекательным.

Фото: телеграм-канал «Omsk-putevoditel»

Проект реализуется владельцами сети магазинов корейской косметики. Мария Лысенок, одна из инициаторов проекта, в своем телеграм-канале отметила: «Это абсолютно новая сфера для меня. Но идти в партнерстве с опытными людьми не страшно. Скоро в Омске появятся заведения нового уровня. Пусть все получится максимально круто».

Открытие всех трех заведений запланировано на февраль–март. С их появлением территория бывшего завода «Электроточприбор» может стать новым молодежным центром.

Ранее Город55 сообщил, что в Омске здание бывшей школы на улице Свободы выставлено на продажу и может быть использовано для предпринимательской деятельности, такой как торговый центр, гостиница или магазин.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Завод#Развлечения#Ресторан#Новости#Бар#Интерьер
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