От завода к центру развлечений: в Омске появится новый комплекс с баром и караоке

Особое внимание в новом гриль-баре будет уделено мясной кухне. Организаторы заверяют, что качество и разнообразие меню не уступят известным столичным заведениям. Уже представлены первые эскизы интерьера, которые демонстрируют современный подход к оформлению пространства. Внешний облик здания также претерпит изменения: благодаря современной подсветке комплекс станет еще более привлекательным.