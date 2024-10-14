На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон

Судя по долгосрочному прогнозу, хорошей погоды в этом году уже не стоит ждать. По данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе в Омской области не будет теплее +6 градусов, осадков с 14 по 20 октября не обещают. Кроме того, почти каждый день будет солнечно. Однако уже с 21-го числа станет холоднее.