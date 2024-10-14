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Posted 14 октября, 09:45

Published 14 октября, 09:45

Modified 14 октября, 09:47

Updated 14 октября, 09:47

На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон

На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон

14 октября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Тепло в этом году больше не порадует омичей.

Судя по долгосрочному прогнозу, хорошей погоды в этом году уже не стоит ждать. По данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе в Омской области не будет теплее +6 градусов, осадков с 14 по 20 октября не обещают. Кроме того, почти каждый день будет солнечно. Однако уже с 21-го числа станет холоднее.

Фото: Ventusky

Во вторник, 22 октября, в Омскую область придет циклон с мощными снегопадами. Осадки будут выпадать два дня. На выходных, 26 и 27 октября, после небольшого перерыва на регион снова обрушится снег. Температура воздуха всю следующую неделю будет в пределах +1… -5 градусов, ночью — до -8.

На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Циклон#Температура#Осадки#Прогноз#Метеорология
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