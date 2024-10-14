На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон

Posted 14 октября, 09:45
Published 14 октября, 09:45
Modified 14 октября, 09:47
Updated 14 октября, 09:47
Судя по долгосрочному прогнозу, хорошей погоды в этом году уже не стоит ждать. По данным сервиса погоды Ventusky, на этой неделе в Омской области не будет теплее +6 градусов, осадков с 14 по 20 октября не обещают. Кроме того, почти каждый день будет солнечно. Однако уже с 21-го числа станет холоднее.
Во вторник, 22 октября, в Омскую область придет циклон с мощными снегопадами. Осадки будут выпадать два дня. На выходных, 26 и 27 октября, после небольшого перерыва на регион снова обрушится снег. Температура воздуха всю следующую неделю будет в пределах +1… -5 градусов, ночью — до -8.