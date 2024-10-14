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Posted 14 октября, 07:27

Published 14 октября, 07:27

Modified 14 октября, 07:29

Updated 14 октября, 07:29

На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

14 октября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Жители региона могут почувствовать ее влияние уже в среду.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на этой неделе на Землю вновь обрушится магнитная буря. Они ждет омичей уже в эту среду, 16 октября. Геомагнитные колебания начнутся уже с трех часов ночи, а пик бури ожидается после шести утра. В течение нескольких часов она достигнет класса G1 (слабая), а к полудню магнитосфера уже станет спокойной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По предварительному прогнозу ученых, до середины ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Однако периодически магнитосфера все-таки будет возбужденной: 22 и 26 октября.

Ранее Город55 писал, почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале по ссылке ниже.

Почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году
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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Астрономия#Прогноз#Магнитная буря#Лаборатория солнечной астрономии
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