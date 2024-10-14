На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на этой неделе на Землю вновь обрушится магнитная буря. Они ждет омичей уже в эту среду, 16 октября. Геомагнитные колебания начнутся уже с трех часов ночи, а пик бури ожидается после шести утра. В течение нескольких часов она достигнет класса G1 (слабая), а к полудню магнитосфера уже станет спокойной.