На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность

Posted 14 октября, 07:27
Published 14 октября, 07:27
Modified 14 октября, 07:29
Updated 14 октября, 07:29
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на этой неделе на Землю вновь обрушится магнитная буря. Они ждет омичей уже в эту среду, 16 октября. Геомагнитные колебания начнутся уже с трех часов ночи, а пик бури ожидается после шести утра. В течение нескольких часов она достигнет класса G1 (слабая), а к полудню магнитосфера уже станет спокойной.
По предварительному прогнозу ученых, до середины ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Однако периодически магнитосфера все-таки будет возбужденной: 22 и 26 октября.
Ранее Город55 писал, почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале по ссылке ниже.