Как рейтинг провайдеров помогает выгодно подключить интернет

Можно выбрать необходимый минимум от «ТТК» по доступной цене. Вы получите хорошую скорость до 100 Мбит/с, оптимальные наборы опций и ТВ-каналов по цене от 400 руб. в месяц. Стабильную связь, развлекательные сервисы, ТВ в HD предлагает «Дом.ру». У оператора больше 30 тарифов от 900 руб. с коллекцией бонусов.