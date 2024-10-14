Илон Маск шуткой прокомментировал создание робота-гуманоида Optimus Gen 2

Posted 14 октября, 08:51
Published 14 октября, 08:51
Modified 14 октября, 08:53
Updated 14 октября, 08:53
Во время мероприятия Маск покинул зрительный зал и сел в ожидавшее его беспилотное такси Cybercab. Чтобы наглядно продемонстрировать свои разработки, он вывел на сцену группу роботов, пошутив, что вскоре они будут свободно гулять среди людей, сообщает newkhakasiya.online.
Роботы обслуживали гостей, угощая напитками, и развлекали их забавными танцами. Маск подчеркнул, что такие ассистенты смогут выгуливать собак, поддерживать чистоту вокруг дома и даже присматривать за детьми. По его словам, это изобретение станет доступно для широкой аудитории, а капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.
Маск также уточнил, что стоимость робота будет находиться в пределах 20 — 30 тысяч долларов, цена кибертакси — примерно такая же.