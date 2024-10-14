Илон Маск шуткой прокомментировал создание робота-гуманоида Optimus Gen 2

Роботы обслуживали гостей, угощая напитками, и развлекали их забавными танцами. Маск подчеркнул, что такие ассистенты смогут выгуливать собак, поддерживать чистоту вокруг дома и даже присматривать за детьми. По его словам, это изобретение станет доступно для широкой аудитории, а капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.