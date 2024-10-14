gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 08:51

Published 14 октября, 08:51

Modified 14 октября, 08:53

Updated 14 октября, 08:53

Илон Маск шуткой прокомментировал создание робота-гуманоида Optimus Gen 2

Илон Маск шуткой прокомментировал создание робота-гуманоида Optimus Gen 2

14 октября 2024, 08:51
Фото: Tesla
В студии Warner Bros состоялась презентация новинок Tesla под названием We, Robot. Основатель компании Илон Маск представил автономное такси и робота Optimus Gen 2.

Во время мероприятия Маск покинул зрительный зал и сел в ожидавшее его беспилотное такси Cybercab. Чтобы наглядно продемонстрировать свои разработки, он вывел на сцену группу роботов, пошутив, что вскоре они будут свободно гулять среди людей, сообщает newkhakasiya.online.

Роботы обслуживали гостей, угощая напитками, и развлекали их забавными танцами. Маск подчеркнул, что такие ассистенты смогут выгуливать собак, поддерживать чистоту вокруг дома и даже присматривать за детьми. По его словам, это изобретение станет доступно для широкой аудитории, а капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.

Маск также уточнил, что стоимость робота будет находиться в пределах 20 — 30 тысяч долларов, цена кибертакси — примерно такая же.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика