Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей

Напомним, что недавно Виталий Хоценко провел в Омске заседание организационного комитета, на котором обсуждалось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году. Планируется не только организовать торжественные мероприятия, но и вовлечь в них как можно больше молодежи.