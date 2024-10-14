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Posted 14 октября, 12:08

Published 14 октября, 12:08

Modified 14 октября, 12:12

Updated 14 октября, 12:12

Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей

Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей

14 октября 2024, 12:08
Фото: Правительство Омской области
В состав совета вошли представители общественных и религиозных организаций, органов власти, а также деятели культуры, образования и науки.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем приняли участие представители общественных и религиозных организаций, органов власти, а также деятели культуры, образования и науки.

Глава региона отметил, что такой подход поможет укрепить традиционные ценности в обществе, а также положительно повлияет на суверенитет и безопасность страны в новой геополитической обстановке.

«Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу — системно проводить государственную политику по сохранению и укреплению традиционных ценностей. К ним относятся патриотизм, служение Отечеству, единство народов России, историческая память, крепкая семья. Сегодня все это актуально как никогда», — отметил губернатор.

На первом заседании участники совета наметили план работы и выбрали темы, которые сейчас наиболее важны, средин них: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение системы нравственных ориентиров, семейных и культурных ценностей, знания отечественной истории и национальной культуры. В 2024–2025 годах пройдет более ста мероприятий, направленных на эти цели.

Фото: Правительство Омской области

Напомним, что недавно Виталий Хоценко провел в Омске заседание организационного комитета, на котором обсуждалось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году. Планируется не только организовать торжественные мероприятия, но и вовлечь в них как можно больше молодежи.

В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Заседание#Новости#Традиционные ценности
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