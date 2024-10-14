Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей

Posted 14 октября, 12:08
Published 14 октября, 12:08
Modified 14 октября, 12:12
Updated 14 октября, 12:12
Сегодня губернатор Виталий Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем приняли участие представители общественных и религиозных организаций, органов власти, а также деятели культуры, образования и науки.
Глава региона отметил, что такой подход поможет укрепить традиционные ценности в обществе, а также положительно повлияет на суверенитет и безопасность страны в новой геополитической обстановке.
«Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу — системно проводить государственную политику по сохранению и укреплению традиционных ценностей. К ним относятся патриотизм, служение Отечеству, единство народов России, историческая память, крепкая семья. Сегодня все это актуально как никогда», — отметил губернатор.
На первом заседании участники совета наметили план работы и выбрали темы, которые сейчас наиболее важны, средин них: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение системы нравственных ориентиров, семейных и культурных ценностей, знания отечественной истории и национальной культуры. В 2024–2025 годах пройдет более ста мероприятий, направленных на эти цели.
Напомним, что недавно Виталий Хоценко провел в Омске заседание организационного комитета, на котором обсуждалось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году. Планируется не только организовать торжественные мероприятия, но и вовлечь в них как можно больше молодежи.