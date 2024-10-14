Хотел найти «киллера». Омич попытался организовать убийство жены из-за ревности

Сотрудники полиции инсценировали убийство, и заказчик был задержан в момент передачи 3 тысяч евро «киллеру», который показал ему фальшивые фотоматериалы. Несмотря на свои действия, мужчина не признал вину, утверждая, что хотел всех разыграть. Как уточняется, женщина является многодетной матерью. Также при встрече полицейских с мужчиной выяснилось, что он хотел доплатить еще 1,5 млн за убийство другой женщины.