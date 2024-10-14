Хотел найти «киллера». Омич попытался организовать убийство жены из-за ревности

Posted 14 октября, 06:45
Published 14 октября, 06:45
Modified 14 октября, 07:06
Updated 14 октября, 07:06
Как рассказали в пресс-службе омской прокуратуры, 42-летний уроженец иностранного государства обвиняется в организации убийства своей супруги.
По версии обвинения, бизнесмен-египтянин, столкнувшись с конфликтами из-за ревности и бракоразводного процесса, решил убить жену, чтобы избежать раздела имущества и сохранить опеку над дочерью. Обратившись к знакомому с предложением найти исполнителя за 700 тысяч рублей, он не учел, что его намерения не останутся незамеченными. Знакомый, не желая участвовать в преступлении, сообщил о планах в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции инсценировали убийство, и заказчик был задержан в момент передачи 3 тысяч евро «киллеру», который показал ему фальшивые фотоматериалы. Несмотря на свои действия, мужчина не признал вину, утверждая, что хотел всех разыграть. Как уточняется, женщина является многодетной матерью. Также при встрече полицейских с мужчиной выяснилось, что он хотел доплатить еще 1,5 млн за убийство другой женщины.
Мужчине грозит уголовный срок в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года. Кроме того, прокурор потребовал удовлетворить гражданские иски потерпевших о взыскании по 1 млн рублей за моральный вред. Следующее заседание суда назначено на 18 октября. Оно состоится в Куйбышевском суде.
Ранее Город55 писал про похожую историю, которая произошла с 52-летним омичем. Он разводился с женой, но не хотел отдавать ей имущество при разводе. Тогда мужчина попытался найти «киллера», но его план провалился.