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Posted 14 октября, 05:57

Published 14 октября, 05:57

Modified 14 октября, 05:59

Updated 14 октября, 05:59

DOGMA запустила программу «Безлимитная ипотека»

DOGMA запустила программу «Безлимитная ипотека»

14 октября 2024, 05:57
Фото: Пресс-служба компании DOGMA
Реклама. ООО «СЗ ДОГМА-ОМСК» ИНН 5503255928. erid: LjN8KNa4K
Федеральная девелоперская компания DOGMA объявляет о старте программы «Безлимитная ипотека» для поддержки семей с детьми на период ограничения лимитов в банке по семейной ипотеке.

DOGMA разработала специальную программу рассрочки на квартиры в семейном квартале «Снегири», который реализуется в Омске. Она предназначена для покупателей, которые подходят под условия семейной ипотеки, но не могут совершить сделку в данный момент из-за отсутствия лимитов в банках. Спецпрограмма доступна на период от 2 до 4 месяцев, в зависимости от максимального срока действия решения в банке.

Согласно условиям акции «Безлимитная ипотека», размер ежемесячного платежа на период ожидания обновления банковских лимитов будет равен платежу по стандартной семейной ипотеке. Он рассчитывается по ставке 6% сроком на 30 лет.

  • Для участия в программе обязательно получение предварительного одобрения банка и наличие первоначального взноса — не менее 20,1% от стоимости приобретаемого жилья.
  • До сдачи дома и передачи договора долевого участия (ДДУ) на регистрацию у покупателей должна быть одобрена семейная ипотека.

С введением дополнительных лимитов по семейной ипотеке с покупателем будет составлено дополнительное соглашение к договору рассрочки об оформлении оставшейся суммы задолженности по семейной ипотеке в том банке, где было получено одобрение.

«Запуская новую программу, компания DOGMA расширяет инструментарий поддержки потребителей на период высокой ключевой ставки, — рассказала Людмила Зайченко, коммерческий директор DOGMA. — Уже сегодня в компании действует ряд специальных условий. Мы понимаем, что бывают разные жизненные ситуации и нашим клиентам важно решить квартирный вопрос в ближайшее время, поэтому стремимся предоставить им эту возможность».

По программе рассрочки можно купить квартиру в любом региональном строящемся проекте компании DOGMA:

  • ЖК «Самолет 6», «Парк Победы», DOGMA PARK, «Рекорд 2» в Краснодаре;
  • ЖК «Порто-Ново» в Новороссийске;
  • ЖК «Публицист» в г. Пушкино и EVO в г. Реутов Московской области;
  • ЖК «Космопарк» в Калуге;
  • ЖК «Снегири» в Омске.

Спецпредложение суммируется с другими акциями, действующими в компании на момент обращения.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 1,7 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 9 масштабных объектов в четырех регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик семейного квартала «Снегири» — ООО «СЗ ДОГМА-ОМСК».
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