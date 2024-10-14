Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах

Так, за остаток прошлой недели и первый рабочий день текущей в ГП № 1 с травмами из-за гололеда обратились 47 пациентов. Еще 159 человек пришло в городскую больницу № 3, а 168 — в МСЧ № 4. У омичей были диагностированы разные травмы — от ушибов до переломов.