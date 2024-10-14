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Posted 14 октября, 15:25

Published 14 октября, 15:25

Modified 14 октября, 15:28

Updated 14 октября, 15:28

Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах

Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах

14 октября 2024, 15:25
Фото: 1MI
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.

С прошлой пятницы омичи получили травмы из-за гололеда 630 раз, такие данные приводит портал Om1.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.

Так, за остаток прошлой недели и первый рабочий день текущей в ГП № 1 с травмами из-за гололеда обратились 47 пациентов. Еще 159 человек пришло в городскую больницу № 3, а 168 — в МСЧ № 4. У омичей были диагностированы разные травмы — от ушибов до переломов.

Напомним, что в начале следующей недели в Омскую область придет снежный циклон. По данным сервиса Ventusky, температура воздуха с 21 по 27 октября будет держаться в пределах +1… -5 градусов днем и -8 ночью.

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#Анастасия Баянова#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Травма#Травмы#Гололед#Новости#Гололедица#Первый снег
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