Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность

Posted 14 октября, 09:04
Published 14 октября, 09:04
Modified 14 октября, 09:06
Updated 14 октября, 09:06
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по муниципальной собственности, которое пройдет завтра, 15 октября, зайдет речь о судьбе парковки на Кемеровской улице, в районе ее пересечения с улицей Орджоникидзе. Этот земельный участок принадлежит муниципалитету, но передан в бессрочное пользование федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор №1». Теперь мэрия предложила передать землю в собственность федеральным властям.
«Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в федеральной собственности, подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность в случае, если указанное имущество используется федеральными органами государственной власти, государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией», — уточняется в пояснительной записке.
Окончательное решение по этому вопросу должны принять депутаты: сначала свое мнение сформулирует профильный комитет, потом на пленарном заседании городского Совета будет подведен итог.