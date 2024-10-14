Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по муниципальной собственности, которое пройдет завтра, 15 октября, зайдет речь о судьбе парковки на Кемеровской улице, в районе ее пересечения с улицей Орджоникидзе. Этот земельный участок принадлежит муниципалитету, но передан в бессрочное пользование федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор №1». Теперь мэрия предложила передать землю в собственность федеральным властям.