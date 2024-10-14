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Posted 14 октября, 09:04

Published 14 октября, 09:04

Modified 14 октября, 09:06

Updated 14 октября, 09:06

Омским депутатам предложили передать парковку рядом с СИЗО Федерации

Автостоянку рядом с омским СИЗО передадут в федеральную собственность

14 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили передать парковку рядом с СИЗО Федерации

Земельный участок расположен на Кемеровской.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по муниципальной собственности, которое пройдет завтра, 15 октября, зайдет речь о судьбе парковки на Кемеровской улице, в районе ее пересечения с улицей Орджоникидзе. Этот земельный участок принадлежит муниципалитету, но передан в бессрочное пользование федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор №1». Теперь мэрия предложила передать землю в собственность федеральным властям.

«Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в федеральной собственности, подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность в случае, если указанное имущество используется федеральными органами государственной власти, государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией», — уточняется в пояснительной записке.

Окончательное решение по этому вопросу должны принять депутаты: сначала свое мнение сформулирует профильный комитет, потом на пленарном заседании городского Совета будет подведен итог.

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#Николай Эйхвальд#Омск#СИЗО#Горсовет#Парковки#Муниципальная земля
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